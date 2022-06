Statale, si viaggia a passo d’uomo 

Come era prevedibile, ieri mattina il restringimento di carreggiata, per poco più di un chilometro, si è trasformato nel collo di bottiglia che ha rallentato il traffico in direzione Cagliari. Nell’ora di traffico più sostenuto, dalle 7,30 alle 9, si sono registrati intasamenti. La fila di auto che viaggiavano a passo d’uomo si è allungata per oltre un chilometro.

Primi incolonnamenti sulla statale 131, all’altezza di Nuraminis, dopo l’ordinanza dell’Anas che ha disposto la chiusura della corsia di marcia dal chilometro 27,400 al 28,600, in direzione Cagliari, con traffico deviato sulla corsia di sorpasso con limitazione della velocità a 50 chilometri orari e divieto di superamento.

Ora di punta

Come era prevedibile, ieri mattina il restringimento di carreggiata, per poco più di un chilometro, si è trasformato nel collo di bottiglia che ha rallentato il traffico in direzione Cagliari. Nell’ora di traffico più sostenuto, dalle 7,30 alle 9, si sono registrati intasamenti. La fila di auto che viaggiavano a passo d’uomo si è allungata per oltre un chilometro.

I disagi, che comunque sarebbero solo nella fase preliminare, sono destinati inevitabilmente a crescere con la fase 2 delle operazioni decise dall’Anas: da domani è stata disposta la chiusura totale della carreggiata sud (tratto compreso tra i chilometri 23,400 e 28,600) e deviazione del traffico sulla complanare e limite di velocità fissato 50 chilometri orari e divieto di sorpasso.

La complanare

Per dirla con le parole del sindaco di Nuraminis, Stefano Anni, si tratta di «disagi dovuti per una buona causa, cioè rendere più sicura la 131, viste le croci disseminate nel corso degli anni all’altezza degli incroci a raso di Nuraminis e Villagreca».

Gli automobilisti dovranno fare l’abitudine alle curve sinuose della complanare cosiddetta “R1” che si insinua oltre la zona industriale di Nuraminis, in zona Pesada don Peppi, per rientrare sulla Carlo Felice al chilometro 23,400, alle porte di Monastir.

Stop al traffico e deviazione sulla complanare con le stesse limitazioni di velocità (50 all’ora) e di divieto di sorpasso sono annunciati anche nella direzione di marcia opposta Cagliari-Sassari, ma si parla del mese di luglio.

L’intervento

I lavori di completamento, ammodernamento, potenziamento della Statale 131 nel tratto compreso tra i chilometri 23,885 e il chilometro 35,412, eseguiti dall’A.t.i. Aleandri Spa – Beozzo Costruzioni Srl., procedono a buon ritmo. La speranza è che non si ripeta quello che è successo, anni fa, per le tratte più a nord della Carlo Felice, tra Serrenti e Sanluri, che avevano visto allungati i lavori di molti anni. In trepida attesa, della chiusura dei lavori, anche gli amministratori e gli abitanti di Serrenti, che con la chiusura del lotto dei lavori di Nuraminis e Villagreca, chilometri 23,885 -35,412, potranno riavere finalmente lo svincolo sud al paese, chiuso da anni, e che costringe le auto ad accedere al paese dall’unico svincolo in direzione nord agibile: all’altezza del cavalcavia per Samassi.

© Riproduzione riservata