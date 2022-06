Statale chiusa per 5 chilometri 

«Deviato»: l’ora “x” è scattata alle 16,30 con l’inversione della segnaletica e lo spostamento veloce dei jersey bianchi e rossi a chiudere la carreggiata della Carlo Felice ed aprire il varco per la complanare. Nelle prime ore di deviazione nessuno scossone per il traffico diretto verso il capoluogo di regione, a parte qualche comprensibile rallentamento all’imboccatura della complanare, chiamata al vero banco di prova già da oggi, in concomitanza con le ore di punta del traffico in direzione sud, dalle 7 in poi.

La mini rivoluzione del traffico sulla statale 131, all’altezza del cantiere di rifacimento della superstrada nel tratto di Nuraminis, è scattata poco dopo le 16 di ieri. Come annunciato qualche giorno fa, il traffico sulla carreggiata sud è stato interrotto all’altezza del chilometro 28,600 ed è stato deviato sulla complanare denominata “R1”. Poco più di cinque chilometri sulla due corsie di servizio, con limite di velocità a 50 chilometri orari e divieto di sorpasso, e poi il rientro sulla Carlo Felice quattro corsie al chilometro 23,400: al confine con Monastir. La deviazione durerà fino al 9 marzo 2023.

Sicurezza

A fare da contorno allo stop, uno stuolo di casacche gialle (funzionari di Anas e dell’associazione di imprese Aleandri Spa– Beozzo Costruzioni Srl, esecutrice dei lavori) e rosse delle imprese che hanno eseguito gli ultimi ritocchi alla rampa di accesso alla complanare realizzata in tempi record (tre giorni).

Il traffico

Ieri mattina, nei chilometri che precedono la deviazione, si viaggiava in direzione Cagliari ancora sulla corsia di sorpasso della Statale con limite a 50 all’ora e divieto di superamento) e ci sono stati forti rallentamenti. Il bollino rosso è scattato dopo le 7: il serpentone di auto si è allungato per chilometri, fino all’abitato di Serrenti. Per centinaia di automobilisti è stato un mattinata da incubo: impossibile in quelle condizioni arrivare a destinazione in orario. A complicare la già difficile situazione ci si è messo anche un incidente di lieve entità (un tamponamento senza conseguenze gravi per i conducenti) che ha rallentato ancora di più la marcia di auto e tir diretti verso sud.

In molti, fra gli automobilisti diretti nel Cagliaritano, hanno optato per percorsi alternativi verso Samassi o entrando nella frazione di Villagreca. Per percorrere i pochi chilometri che separano Serrenti da Nuraminis c’è voluta quasi un’ora.

I lavori

I disagi e i rallentamenti nel tratto Nuraminis–Villagreca interessato dai lavori di ammodernamento della Carlo Felice sono comunque solo agli inizi. Tra qualche settimana, probabilmente ai primi di luglio, e anche nella direzione opposta, verso Sassari, il traffico sarà deviato sulla complanare dove sono in corso le operazioni di bitumazione. Deviazioni che consentiranno l’avvio dei lavori sul corpo centrale della statale 131, tratto tra i chilometri 23,885 e 35,412. Circa 12 chilometri, alcuni dei quali in variante di nuova costruzione, che consegneranno agli automobilisti sardi un altro tassello sulla Strada statale131 finalmente più sicura e scorrevole.

