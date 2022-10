Statale 389, priorità nero su bianco 

L’asse viario Ogliastra-Nuorese è ad alta intensità di traffico. Eppure la priorità annunciata sul Libro bianco è di secondo livello. «Le opere infrastrutturali che riguardano il nostro territorio - afferma Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd - rientrano nelle priorità di secondo livello, in quanto, in buona sostanza, si ritiene che la rilevanza territoriale non sia regionale ma solo provinciale. Eppure si tratta di almeno due interventi cruciali per l’Ogliastra, e non solo per l’Ogliastra: la connessione tra la 125 e la 554, e tra quest’ultima e la Nuova 554, e gli interventi sulla 389, tronco Villanova-Lanusei-Tortolì. È lecito chiedersi se la sensibilità territoriale dell’Ogliastra non sia tanto rilevante da vedersi declassato il rango delle priorità che la riguardano».

Sulla Statale 389 sono frequenti gli incontri con mucche e maiali. Episodi che, in alcune circostanze, sono sfociati in tragedia. Tra le 12 priorità di livello 2 inserite sul Libro bianco delle priorità infrastrutturali della Sardegna, analisi tecnico scientifica elaborata da Uniontrasporti, c’è l’arteria che collega Ogliastra e Nuorese. «Che la 389 sia tra le priorità sarebbe di per sé una bella notizia, ma se fosse accompagnata da garanzie di fine lavori iniziati tantissimi anni fa e non ancora finiti». Esordisce così, Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Cgil Sardegna.

Sulla Statale 389 sono frequenti gli incontri con mucche e maiali. Episodi che, in alcune circostanze, sono sfociati in tragedia. Tra le 12 priorità di livello 2 inserite sul Libro bianco delle priorità infrastrutturali della Sardegna, analisi tecnico scientifica elaborata da Uniontrasporti, c’è l’arteria che collega Ogliastra e Nuorese. «Che la 389 sia tra le priorità sarebbe di per sé una bella notizia, ma se fosse accompagnata da garanzie di fine lavori iniziati tantissimi anni fa e non ancora finiti». Esordisce così, Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Cgil Sardegna.

La politica

L’asse viario Ogliastra-Nuorese è ad alta intensità di traffico. Eppure la priorità annunciata sul Libro bianco è di secondo livello. «Le opere infrastrutturali che riguardano il nostro territorio - afferma Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd - rientrano nelle priorità di secondo livello, in quanto, in buona sostanza, si ritiene che la rilevanza territoriale non sia regionale ma solo provinciale. Eppure si tratta di almeno due interventi cruciali per l’Ogliastra, e non solo per l’Ogliastra: la connessione tra la 125 e la 554, e tra quest’ultima e la Nuova 554, e gli interventi sulla 389, tronco Villanova-Lanusei-Tortolì. È lecito chiedersi se la sensibilità territoriale dell’Ogliastra non sia tanto rilevante da vedersi declassato il rango delle priorità che la riguardano».

Sulla situazione della 389 interviene anche Gianni Lampis, neo deputato di FdI e assessore regionale dell’Ambiente: «La rete viaria della Sardegna che abbiamo ereditato nel 2019 era fortemente caratterizzata dalle precarie condizioni strutturali. Al grande sforzo finanziario regionale si è unita la volontà di cogliere tutte le opportunità. Per assicurare una viabilità più confortevole sui territori con depressione demografica si dovrà ancora lavorare e il Pnrr sarà determinante».

I sindacati

«La 389, attesa da oltre 20 anni, è stata anche ultimamente interessata da cambi di appalto che avrebbero dovuto terminare i lavori già alcuni mesi fa. Adesso - riflette Boeddu - pare che il termine lavori sia stato previsto per la fine del corrente anno ma, sarebbe sufficiente percorrere quel tratto di strada per rendersi conto che siamo ancora in alto mare». Conclude Michele Muggianu, segretario Cisl Ogliastra: «Il territorio attende da troppo tempo il completamento di infrastrutture fondamentali per lo sviluppo, a partire dall’asse viario per Nuoro. Non si può attendere oltre: solleciteremo in tutte le sedi preposte affinché le opere possano essere avviate in breve tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata