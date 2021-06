Statale 131, ripartono i cantieri 

Riprendono lunedì i lavori di ammodernamento dei 9 chilometri di strada tra Nuraminis e Villagreca, prima tappa del sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici, Aldo Salaris, e dell’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, impegnati da ieri in un tour nei cantieri delle principali arterie sarde. Con i lavori di Nuraminis (55 milioni di euro) sarà rifatto un ponte e eliminato un incrocio a raso all’altezza di Villagreca. Cominceranno invece entro la fine di settembre i lavori per eliminare i nodi critici tra Bauladu e Sassari (seconda tappa del sopralluogo) sempre sulla 131, dal 108 al 158esimo chilometro. «Abbiamo avuto finalmente l’opportunità di mostrare di persona a chi gestisce circa 3mila chilometri di strade statali in Sardegna lo stato delle infrastrutture e percorrere il nostro asse principale, la 131», ha spiegato Salaris. La 131 è interessata da un piano di riqualificazione da 800 milioni di euro, che comprende sia interventi di manutenzione (75 milioni di euro) che nuove opere (725 milioni di euro). Un intervento anche sul tratto da Santa Cristina, Paulilatino, Birori, Macomer-Mulargia, che necessita di un adeguamento.

Ogliastra

Sarà aperto al traffico entro il 15 luglio il nuovo tratto della 125 tra Tertenia e Villaputzu, unico segmento dell’Orientale sarda mancante da Cagliari a Bari Sardo: quasi 6 chilometri di strada, a carreggiata unica a doppio senso di marcia, completato dopo il fermo dei lavori avvenuto a causa del ritrovamento di un villaggio di epoca romana. Sono invece in corso i lavori tra Bari Sardo e Tortolì.

Nord Sardegna

Sono già in corso i lavori per realizzare il nuovo svincolo di Bonorva (34 milioni di euro). In fase di progettazione anche gli interventi di potenziamento dei circa 20 chilometri tra lo svincolo per la statale 729 “Sassari-Olbia” e la città di Sassari (oltre 510 milioni di euro). Sulla Sassari-Olbia sono in corso di realizzazione i lotti 2 e 4, che completeranno l’itinerario di 80 chilometri. Il lotto 2 è il più lungo e si estende tra Ardara e Ozieri (72 milioni). I lavori procedono regolarmente e la conclusione è prevista entro fine 2022. Procede anche l’avanzamento del lotto 4, tra Oschiri e Berchidda (73 milioni). L’itinerario costituirà la più moderna infrastruttura stradale dell’Isola, che collegherà oltre le due città, anche gli aeroporti di Olbia-Costa Smeralda e Alghero-Fertilia e le altre principali arterie. Fine lavori entro il 2023. Ultima tappa a nord, Dcn del Nuorese dove sono in corso le attività di ammodernamento tra Abbasanta e Olbia per 158 milioni di euro.

Manutenzione

I lavori di manutenzione riguarderanno tutto l’itinerario tra Cagliari e Porto Torres: sarà rifatta pavimentazione, segnaletica e guardrail. Comprendono inoltre la manutenzione di ponti e viadotti, tra cui il risanamento del viadotto Badde Ollia (5 milioni di euro), e la riqualificazione di alcune gallerie come Chighizzu II (15 milioni di euro) vicino a Sassari.

