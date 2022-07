Statale 131, nuova tranche di lavori  

Scatta da lunedì una nuova fase di limitazioni sulla statale 131, all’altezza di Nuraminis, a causa dei lavori di ammodernamento della Carlo Felice. Stop al transito sulla corsia di marcia in direzione Sassari e deviazione sulla corsia di sorpasso, con limite di velocità a 50 chilometri orari e divieto di sorpasso. A un mese e mezzo dalla chiusura (nei poco più di 5 chilometri compresi nel tratto fra i chilometri 23,400 e 28,600) della carreggiata sud della statale 131, con deviazione del traffico sulla complanare, stavolta le limitazioni riguardano la direzione opposta, verso Nord, con restringimento di carreggiata (per ora) nei mille metri compresi tra i chilometri 26,200 e 27,200.

L’ordinanza

Il provvedimento, contenuto nell’ordinanza firmata dal responsabile struttura territoriale dell’Anas Francesco Ruocco, scatterà lunedì e sarà in vigore fino al 28 luglio, quando dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) arrivare la chiusura dell’intera carreggiata nord dal chilometro 23,885 (alle porte di Monastir) e 26,200: il traffico verso Oristano e Sassari verrà deviato nella strada complanare laterale.

Nuovi disagi, seppure necessari, in arrivo quindi per gli automobilisti in transito sulla più importante, e malandata, arteria della Sardegna. Ecco i dettagli del provvedimento: chiusura al traffico, dal chilometro 26,200 al chilometro 27,200, direzione Sassari, della corsia di marcia a partire dalle 9,30 del 25 luglio fino alle 9,30 del 28 luglio, con deviazione sulla corsia di sorpasso dove saranno imposti il limite di velocità di 50 chilometri all’ora e il divieto di superamento.

I lavori