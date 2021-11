Statale 126, disagi infiniti sul ponte 

Non è esattamente il ponte Morandi, anzi, è talmente piccolo che tanti ne ignoravano quasi l’esistenza, ma il piccolo ponte sulla 126, tratto Carbonia-San Giovanni Suergiu, con i lavori in corso da un anno, sta per diventare di nuovo un incubo per gli automobilisti. I cantieri, fermi da luglio, sarebbero dovuti ripartire alla fine dell’estate, ma forse riprenderanno la prossima settimana, col conseguente ritorno del senso unico alternato regolato da semaforo.

Attesa infinita

È diventata insomma una telenovela l’intervento di messa in sicurezza del ponte sulla statale all’altezza Is Gannaus, punto nevralgico, autentica cerniera che determina l’intero transito dal Sulcis all’Iglesiente e viceversa. Le opere appaltate da Anas erano iniziate in febbraio e sarebbero dovute terminare il 30 settembre. Tutto sulla carta, se non fosse però che sono andate avanti a singhiozzo, con una marea di rallentamenti mentre nel frattempo, per mesi, il traffico nel tratto fra Is Gannaus e l’imbocco della Sp 78Bis era vincolato da un semaforo con il “rosso” caratterizzato da tempi biblici d’attesa. Tutto ciò sino allo stop di metà luglio ottenuto dal Comune a furor di popolo (in realtà in cantiere la presenza delle imprese non era proprio costante) sia perché il traffico in estate era ovviamente raddoppiato sia per le proteste dei conducenti di ambulanze e degli operatori economici. Di recente, quando è parso chiaro che il termine di fine lavori del 30 settembre non sarebbe stato rispettato, l’Anas ha comunicato una variante al progetto, la ripresa dei lavori entro fine ottobre e la conclusione entro 90 giorni.

Le proteste

«Invece il cantiere è deserto - accusa Massimo Cossu, concessionaria auto sulla ss126 – e se questo è l’andazzo, pare evidente che sarà necessario un anno per delle lavorazioni che evidentemente sono state prese sotto gamba: se poi sarà necessario sbarrare del tutto la viabilità, per noi sarebbe la morte economica se dovesse protrarsi a lungo». Remigio Serra, titolare del bar quasi di fronte al ponte, condivide il medesimo terrore e aggiunge: «Temiamo che chiudano la strada del tutto sotto Natale esattamente come si paventava per agosto: sappiamo che servirà interrompere la circolazione per breve tempo ma il Comune faccia in modo che non crei altri disagi». E il Comune, col nuovo sindaco Pietro Morittu, ha in effetti preso in mano la situazione consultandosi subito con Anas: «Abbiamo reimpostato i lavori, indicato che l’eventuale chiusura totale del tratto non avverrà sotto Natale, non dovrà durare più di una settimana e che occorrerà calendarizzare con precisione gli interventi, posto che i nulla osta partiranno da noi». La ripresa forse dopo il 15 novembre. E nel tratto interessato tornerà il semaforo col senso unico alternato. Il sindaco ha anche valutato con Anas la viabilità alternativa per i giorni in cui il ponte dovrà essere off-limits: «Il transito in via Lubiana e a Serbariu pare la soluzione concreta ma pretendiamo che lo stop non vada oltre pochissimi giorni».