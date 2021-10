Stasera la Dinamo cerca la svolta anche in Europa 

Nella stagione passata il doppio confronto si è concluso con una vittoria a testa sul proprio campo. Al PalaSerradimigni il Banco di Sardegna ha vinto 92-72 portando ben sei giocatori in doppia cifra, dove oltre ai soliti Bilan, Burnell e Bendzius vanno segnalati i 15 assist di Spissu, un Devecchi autore di 14 punti e il miglior Tillman della sua sfortunata esperienza in biancoblù con 21 punti. Al ritorno invece il clamoroso crollo nell'ultimo quarto col -30 finale. La squadra delle Canarie si è poi fermata ai quarti, superata dallo Strasburgo. Invece nella Champions di quest'anno Tenerife ha esordito espugnando il campo del Prometey per 73-70 grazie alla tripla finale di Doornekamp ma soprattutto ai 33 punti della guardia finlandese Salin.

E se non arriverà la vittoria, occorre comunque proporre una grande prestazione, che elimini i brutti primi tempi giocati ultimamente, per mostrare progressi anche rispetto ai promettenti secondo tempo e supplementare contro Reggio Emilia. Lo evidenzia il secondo di Cavina, Giacomo Baioni: «Si tratta di una partita di alto livello, da vivere e giocare sui quaranta minuti perché rappresenta un altro passo importante nel percorso di crescita della nostra continuità».

Nell'Oceano Atlantico alla ricerca della vittoria che può far svoltare la stagione in Champions. Stasera alle 20.30 a Tenerife la Dinamo punta al colpaccio. Dopo la sconfitta di Ludwigsburg, significherebbe mettersi bene nella corsa alle posizioni che contano: la prima del girone a quattro va direttamente ai quarti, la seconda e la terza (a gironi incrociati) si affrontano negli ottavi dei playoff, ma la seconda ha il vantaggio del fattore campo nell'eventuale bella.

Le aspettative

Precedenti

L'avversaria

L'assistente Baioni presenta il gruppo attuale, che ha mantenuto molti giocatori e il coach Vidarreta: «Tenerife è una squadra lunga di altissimo livello per la competizione, una tra le 3-4 candidate alla vittoria finale. Squadra dal lungo vissuto può contare su un vasto core di giocatori, soprattutto sul parco esterni, un gruppo che gioca insieme da tanto tempo». Oltre a Salin, altre guardie con tanti punti nelle mani sono il play Fitipaldo, ex Avellino, e il veterano Huertas. In attacco sono pericolosi anche le alipivot Wiltjer e Sulejmanovic, l'ala Rodriguez, omonimo del play di Milano, e il centro Gamble, che ha vinto lo scudetto con la Virtus Bologna. In panchina giocatori di spessore come l'alapivot Sulejmanovic e il 214cm Guerra, che contro Borra può dare vita a un duello di giganti. Il tecnico della Dinamo Baioni specifica: «Onestamente parliamo di una squadra bravissima in attacco che può contare su una gran quantità di soluzioni: si passano molto bene la palla, hanno capacità di attaccare sia sul primo sia sul secondo lato perché hanno talento diffuso in tutti i ruoli. E fanno tutto con grande concretezza».

