Startup, il nuovo boom della Sardegna 

Il settore principale di attività riguarda i servizi con oltre il 76% delle startup regolarmente attive. Sul podio anche l’industria e l'artigianato con l'11%. Seguono poi le imprese nel campo del commercio e dell’agricoltura. Circa il 29% le startup registrano un numero di dipendenti compreso tra zero e quattro, ma è in crescita la presenza femminile: lo scorso anno erano 24 le imprese con una prevalenza di donne nel loro team, oggi sono 32.

«Il report racconta una serie di dati molto positivi, ma anche aspetti che sono fonte di riflessione per il futuro, ha spiegato Edoardo Negri direttore operativo Start up Italia. «C’è stata nell’Isola una forte crescita, che ha in seno tanti dati da analizzare. L’asticella sicuramente si sta alzando: chi ha un’idea innovativa di startup da sviluppare lo può fare, ma sono aumentati i parametri di valutazione nelle aziende in cui andare a investire e per questo bisogna essere molto precisi».

Sono 221 le startup iscritte al registro delle imprese in Sardegna. Circa il 30% in più rispetto allo scorso anno quando erano 171. Non solo, anche gli investimenti sono aumentati, passando dai 20 milioni di euro del 2020 ai 40 dell’anno successivo.

Sono 221 le startup iscritte al registro delle imprese in Sardegna. Circa il 30% in più rispetto allo scorso anno quando erano 171. Non solo, anche gli investimenti sono aumentati, passando dai 20 milioni di euro del 2020 ai 40 dell’anno successivo.

Sono i dati del report Startup & Technology Trends Sardegna 2022 realizzato da UpBase in collaborazione con StartupItalia e presentato, ieri, durante la seconda edizione di #Sios22 Sardinia Edition- Reloaded a Cagliari.

Opportunità

«Il report racconta una serie di dati molto positivi, ma anche aspetti che sono fonte di riflessione per il futuro, ha spiegato Edoardo Negri direttore operativo Start up Italia. «C’è stata nell’Isola una forte crescita, che ha in seno tanti dati da analizzare. L’asticella sicuramente si sta alzando: chi ha un’idea innovativa di startup da sviluppare lo può fare, ma sono aumentati i parametri di valutazione nelle aziende in cui andare a investire e per questo bisogna essere molto precisi».

Il settore principale di attività riguarda i servizi con oltre il 76% delle startup regolarmente attive. Sul podio anche l’industria e l'artigianato con l'11%. Seguono poi le imprese nel campo del commercio e dell’agricoltura. Circa il 29% le startup registrano un numero di dipendenti compreso tra zero e quattro, ma è in crescita la presenza femminile: lo scorso anno erano 24 le imprese con una prevalenza di donne nel loro team, oggi sono 32.

Sviluppo

Per quanto riguarda, invece, il valore della produzione, circa il 40% rientra in un ventaglio che va da 0 a 100mila euro. Mentre solo il 12% si inserisce nella fascia tra i 100mila e i 500mila euro. «L’obiettivo di questi eventi è fare rete», ha sottolineato il neo Ad di StartupItalia, Dario Scacchetti. «Gli incontri sul territorio dedicati alle startup e alle imprese, come #SIOS22 Sardinia Edition, rappresentano il momento ideale per sostenere la cultura dell’innovazione e delle idee a contatto diretto con le persone, creando una vera e propria rete», ricordando che «Non è un caso che noi abbiamo investito qui a Cagliari: crediamo molto nella presenza sul territorio e siamo convinti che molte eccellenze inespresse risiedano al Sud, ogni appuntamento è un’occasione speciale per creare un ulteriore nodo nella rete».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata