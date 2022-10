Stangata sulla Tari, commercianti in rivolta 

In città da giorni non si parla d’altro. Compresi social e chat di Whatsapp dove i commercianti si scambiano le foto di bollette Tari che riportano cifre choc. Come quella ricevuta dalla bottega-gastronomia di via San Martino: 4.700 euro a fronte di 3.300 pagati lo scorso anno. «L’ennesima mazzata», commenta quasi rassegnato il titolare Roberto Farci, «non so per quanto ancora riusciremo a reggere». Disperazione condivisa da decine di altri commercianti, come Mattia Schirru del negozio di frutta e verdura di via Rosselli: oltre 700 euro di Tari nel 2020, poco più di 1.400 nel 2021, e 2.100 quest’anno. «Mi chiedo come sia possibile, anche perché, se è vero che i rincari non dipendono dal Comune, come mai a Quartucciu le tariffe sono più basse?», dice.

L’opposizione attacca e chiede una riunione di Consiglio urgente dedicata per dare risposte ai commercianti: «Questa è una stangata, il Comune faccia qualcosa», chiede il leader della minoranza Franco Camba. Il sindaco Gigi Concu assicura una soluzione: «Aumenti non dipesi dall’amministrazione, abbiamo già stanziato 800mila euro per abbattere il caro bollette».

C’è chi ha visto lievitare la Tari di settecento euro, altri dovranno pagare mille e quattrocento euro in più rispetto allo scorso anno. «Non bastavano gli aumenti di energia elettrica e gas, così ci costringono a chiudere», la voce dei negozianti di Selargius, disperati dopo aver ricevuto le bollette della tassa sui rifiuti.

L’opposizione attacca e chiede una riunione di Consiglio urgente dedicata per dare risposte ai commercianti: «Questa è una stangata, il Comune faccia qualcosa», chiede il leader della minoranza Franco Camba. Il sindaco Gigi Concu assicura una soluzione: «Aumenti non dipesi dall’amministrazione, abbiamo già stanziato 800mila euro per abbattere il caro bollette».

Stangata Tari

In città da giorni non si parla d’altro. Compresi social e chat di Whatsapp dove i commercianti si scambiano le foto di bollette Tari che riportano cifre choc. Come quella ricevuta dalla bottega-gastronomia di via San Martino: 4.700 euro a fronte di 3.300 pagati lo scorso anno. «L’ennesima mazzata», commenta quasi rassegnato il titolare Roberto Farci, «non so per quanto ancora riusciremo a reggere». Disperazione condivisa da decine di altri commercianti, come Mattia Schirru del negozio di frutta e verdura di via Rosselli: oltre 700 euro di Tari nel 2020, poco più di 1.400 nel 2021, e 2.100 quest’anno. «Mi chiedo come sia possibile, anche perché, se è vero che i rincari non dipendono dal Comune, come mai a Quartucciu le tariffe sono più basse?», dice.

Scontro politico

Polemica anche sul fronte politico, con la mozione presentata da tutti i gruppi di minoranza che propongono un Consiglio comunale urgente. E - rivolgendosi a sindaco e Giunta - chiedono di «intraprendere tutte le iniziative necessarie per fare fronte a questa pesante stangata». Concetto ribadito dal consigliere Camba: «La Tari ha raggiunto cifre da capogiro. Al sindaco, che quando mancava poco al voto, annunciava che non ci sarebbero stati rincari, chiedo come giustifica questi aumenti». E aggiunge: «Parlare di tasse insostenibili per chi svolge attività commerciali a Selargius, e nello stesso tempo venire a conoscenza della liquidazione dei conguagli per le indennità del sindaco e degli assessori è imbarazzante».

Il primo cittadino

Il sindaco minimizza e ricorda il tesoretto stanziato per far fronte ai rincari. «Il Comune non ha triplicato le tariffe per la nettezza urbana, anzi, per me resta prioritario gravare il meno possibile famiglie e imprenditori», la replica di Concu. «Come successo negli ultimi cinque anni, mi ritrovo a lavorare con gli uffici per venire incontro a tutti e cercare di mitigare il lievissimo aumento stabilito per alcune categorie e frutto dei maggiori costi per lo smaltimento dei rifiuti. Parliamo di importi pressoché invariati per quanto concerne le utenze domestiche, e di una situazione indubbiamente difficile per i commercianti, sui quali incidono i pesanti aumenti dell’elettricità, e l’impossibilità - dettata dallo Stato - di calmierare gli aumenti con stanziamenti diretti dell’amministrazione comunale».

Lo stanziamento

Poi la risposta alla minoranza: «Così come fatto nei cinque anni passati continuiamo ad adottare ogni misura in nostro potere per andare incontro ai nostri concittadini – dice -, nel caso della Tari ricordo che, come annunciato a giugno, abbiamo stanziato 800mila euro che verranno assegnati sotto forma di contributi a famiglie e commercianti per abbattere il caro bollette».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata