Stangata Imu, scontro in Aula 

Il sindaco Gabriele Littera assicura di averci provato in tutti i modi. Ma alla fine ha dovuto, in ossequio al fatto che «l’Imu rappresenta l’unica leva per intervenire sulle entrate», con la sua maggioranza approvare una delibera che fa lievitare le aliquote dell’odiato tributo. Scelta contestata dai gruppi di opposizione.

I numeri

L’aliquota Imu sulle aree fabbricabili è passata dallo 0,86 allo 0,97 per cento, per gli immobili commerciali da 0,97 a 1,01 per cento e, soprattutto, per i terreni agricoli, la cui aliquota per il 2022 aumenta del 0,10 per cento (da 0,76 a 0,86). Un incremento che dovrebbe portare un aumento delle entrate derivanti dall’Imu di 30 mila euro (per la minoranza si tratterebbe però di 73 mila euro) che il sindaco Littera ritiene necessari a garantire il funzionamento dell’ente.

Il sindaco

«Stiamo procedendo ad approvare un bilancio tecnico, dove non c’è nulla di politico. In 4 o 5 mesi di attività non sono maturate le condizioni per fare altre scelte», ha premesso Gabriele Littera. L’ordine del giorno, portato in Consiglio comunale a dicembre scorso, era stato rinviato. Un segnale evidente della delicatezza delle scelte da prendere. «In tre mesi si è svolta un’attività di revisione, dove si è cercato di limitare il più possibile l'impatto di questa imposta, pur nella difficoltà di un bilancio tecnico imposto dall’ufficio Finanziario. Non ci sono margini per intervenire sulle entrate correnti del nostro ente e sul reperimento di altre risorse che ci permettessero di non agire sull’Imu, unica leva per incrementare le entrate», ha spiegato il sindaco Littera. Sono sempre maggiori esigenze finanziarie per Serramanna: «Ci sono già richieste di variazione al bilancio in materia di lotta a randagismo, al sociale, per l’inserimento di un minore in una comunità protetta che costa all’ente 60 mila euro l’anno, dell’area amministrativa per 18 mila per la nomina del responsabile esterno della transazione digitale, dell’area tecnica per manutenzioni agli immobili comunali», dice Littera, «per assolvere alle funzioni fondamentali, come la una spesa di 410 mila euro l’anno di energia elettrica o per finanziare i servizi sociali, è necessario chiedere un piccolo sacrificio», ha argomentato Littera.