Stand e bancarelle selvagge «Il lungomare è terra di nessuno»  

C’è chi occupa decine di metri di marciapiede, chi con gli stand carichi di mercanzie ostacola perfino l’accesso gli scivoli. Qualcuno è riuscito ad ottenere l’allaccio alla corrente, ma nella maggior parte dei casi a garantire l’energia elettrica sono rumorosi generatori. Ambulanti nell’occhio del ciclone a Torregrande. «Troppo invadenti e poco ordinati» lamentano i residenti. Il Comune conferma il problema e invita a segnalare eventuali irregolarità.

I disagi

Non è soltanto il lato estetico ad alimentare le proteste. «Molte bancarelle non sono sostenibili - fanno notare gli abitanti della borgata marina - mentre i furgoni dei venditori occupano stabilmente i parcheggi delle traverse che conducono al lungomare Eleonora d’Arborea». E poi, non secondaria, c’è la questione igienica. «Molti ambulanti campeggiano in spiaggia, a ridosso delle loro postazioni - denunciano - e utilizzano le piante per espletare i loro bisogni fisiologici. Non c’è nessun controllo».

Le anomalie

Secondo Milena Carta, presidente dell’associazione culturale Eleonora che ogni fine settimana cura le mostre-mercato artigianali nella borgata, la confusione che regna sovrana nella borgata è figlia del passaggio di competenze per il rilascio delle autorizzazioni. «Torregrande è terra di nessuno - afferma - c’è un rimpallo di responsabilità tra Comune e Demanio. Il risultato è che ogni ambulante agisce individualmente, senza indirizzi precisi. È un anno anomalo, tutti abbiamo bisogno di lavorare ma nel rispetto delle regole e dei residenti. Gli artigiani che aderiscono alla mostra smontano ogni sera le proprie strutture che vengono illuminate solo attraverso batterie, per evitare l’inquinamento acustico». Diversa è la situazione tra le bancarelle dislocate lungo la passeggiata. «Le concessioni per l’occupazione del suolo pubblico sono temporanee - afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Peppi Puddu - Ogni sera il marciapiede dovrebbe essere liberato, in realtà così non accade. È necessario che l’amministrazione civica vigili sul rispetto della normativa per evitare situazioni di degrado».

I controlli

Le segnalazioni sulla scrivania dell’assessora alle Attività produttive Marcella Sotgiu non mancano. «Ogni volta che arrivano interesso subito del problema il comando di Polizia municipale che ha competenza in materia - chiarisce - Spesso i residenti chiudono un occhio e tollerano qualche disagio per permettere agli ambulanti di lavorare dopo un anno difficile. Ma quando il decoro viene meno o si verificano situazioni di irregolarità, ad esempio l’ostruzione del passaggio e degli scivoli dei marciapiedi, è bene segnalarle agli organi di controllo che intervengono immediatamente». Della questione si occuperà a breve la commissione consiliare Ambiente. «Quello del decoro nella borgata marina è un tema da affrontare nel più breve tempo possibile - osserva il presidente Lorenzo Pusceddu - in settimana convocherò la commissione per fare il punto della situazione e valutare eventuali interventi».

RIPRODUZIONE RISERVATA