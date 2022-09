«Stanchi di vivere in un rione abbandonato» 

Degrado, disagi e costanti situazioni di pericolo; gli abitanti del quartiere “ex Casermette” lanciano un grido d’allarme all’amministrazione comunale: «Ci sentiamo abbandonati, è giunto il momento di una riqualificazione».

I crolli

Il crollo di un cornicione esterno avvenuto la scorsa domenica in una delle abitazioni che si affacciano dall’ingresso di via Cappuccini e che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza, riporta alla luce tutte le problematiche che affliggono da tempo immemore un compendio abitativo che registra la presenza di oltre 50 famiglie. «La situazione con l’arrivo delle prime piogge è peggiorata. - racconta Oscar Agus - Ci sono delle aree completamente disastrate, in particolare nella zona alta vicino alla piazza Buozzi, dove si attendono degli interventi per il rifacimento di alcuni tetti che hanno subito dei danni negli anni passati». Una richiesta d’intervento per la riqualificazione, scaturita anche per mezzo di una lettera protocollata nella giornata dello scorso lunedì e fatta pervenire sulle scrivanie dell’amministrazione comunale da parte del comitato di quartiere: «Si chiede venga effettuata con urgenza una verifica sulla copertura delle abitazioni. - spiega Matteo Medda - E anche indagini finalizzate alla verifica statica per evitare possibili crolli. Più volte è stata segnalata la problematica e mai abbiamo ottenuto delle risposte». Si chiede, insomma, un’azione per rendere più dignitosa quella zona che gli abitanti definiscono “completamente abbandonata e al limite della decenza»

Niente asfalto

«Credo sia l’unico quartiere in città dove le strade non sono asfaltate. - dichiara la presidente del comitato “ex Casermette” Lara Fenu - Dal momento in cui il Comune ha acquisito il compendio dalla Regione per la cifra simbolica di un euro e considerata la regolarizzazione della posizione e i canoni di locazione che gli abitanti stanno regolarmente fornendo all’amministrazione, ci aspettiamo degli interventi». Sono bastati due giorni di pioggia per rendere alcune vie al limite della praticabilità: «Un fiume di fango si riversa fra le strade sterrate - prosegue Lara Fenu - e nella maggior parte di queste non esistono nemmeno i marciapiedi. Inoltre sarebbe opportuno l’installazione di un sistema di monitoraggio: telecamere che fungano da deterrente a chi si sbarazza dei rifiuti e contribuisce a creare discariche abusive. Lo stesso Comune saltuariamente si occupa della pulizia, ma purtroppo questo non basta».