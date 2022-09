Stampace, i “vuoti”  e gli edifici abbandonati:  «Servono interventi»  

Ma l’elenco - per restare a Stampace, spostandoci nell’altro lato della strada - si allarga a un altro storico e prestigioso complesso: l’ex Ospedale Militare, già Convento e Noviziato dei Gesuiti, la cui realizzazione iniziava già nella seconda metà del Cinquecento. Parliamo di una costruzione che costeggia viale Sant’Ignazio, prosegue oltre la Torre degli Alberti sino all’inizio di via dell’Ospedale: oltre seimila metri quadri di superficie, la metà coperta, fra i padiglioni e gli ambulatori a stellette, oggi deserti, e gli alloggi degli ufficiali che ancora vi risiedono.

Il vuoto più esteso è quello che i residenti chiamano “il campetto” tra via Santa Margherita e via Fara, proprio sotto le cupole della maestosa parrocchiale di Sant’Anna. Ma altri vuoti sono ben visibili ancora nella stessa strada, nella parte alta di via Sant’Efisio e nella parallela via Santa Restituta. Se tanti danni hanno procurato le bombe, altrettanti, però, e non meno dolorosi, si devono a incuria e discutibili scelte di amministrazione e gestione patrimoniale. Mentre lentamente si colmano i vuoti e le macerie, si svuotano e diventano macerie, seppure non visibili, i grossi e storici immobili, contenitori di istituzioni o presidi cultural-sanitari. Un caso su tutti: l’ex Clinica Lay di via Sant’Ignazio, una mega Casa di cura, oggi totalmente abbandonata, chiusa da anni e destinata a un inqualificabile declino.

A ottant’anni dai bombardamenti che distrussero il 90 per cento del patrimonio edilizio cittadino, in centro storico resistono ancora alcuni di questi “vuoti” urbani. La maggior parte di essi è a Stampace. «Servono interventi urgenti», ripetono i residenti storici del quartiere. Il nuovo piano quadro del centro storico li favorisce.

A ottant’anni dai bombardamenti che distrussero il 90 per cento del patrimonio edilizio cittadino, in centro storico resistono ancora alcuni di questi “vuoti” urbani. La maggior parte di essi è a Stampace. «Servono interventi urgenti», ripetono i residenti storici del quartiere. Il nuovo piano quadro del centro storico li favorisce.

L’elenco

Il vuoto più esteso è quello che i residenti chiamano “il campetto” tra via Santa Margherita e via Fara, proprio sotto le cupole della maestosa parrocchiale di Sant’Anna. Ma altri vuoti sono ben visibili ancora nella stessa strada, nella parte alta di via Sant’Efisio e nella parallela via Santa Restituta. Se tanti danni hanno procurato le bombe, altrettanti, però, e non meno dolorosi, si devono a incuria e discutibili scelte di amministrazione e gestione patrimoniale. Mentre lentamente si colmano i vuoti e le macerie, si svuotano e diventano macerie, seppure non visibili, i grossi e storici immobili, contenitori di istituzioni o presidi cultural-sanitari. Un caso su tutti: l’ex Clinica Lay di via Sant’Ignazio, una mega Casa di cura, oggi totalmente abbandonata, chiusa da anni e destinata a un inqualificabile declino.

L’ex ospedale militare

Ma l’elenco - per restare a Stampace, spostandoci nell’altro lato della strada - si allarga a un altro storico e prestigioso complesso: l’ex Ospedale Militare, già Convento e Noviziato dei Gesuiti, la cui realizzazione iniziava già nella seconda metà del Cinquecento. Parliamo di una costruzione che costeggia viale Sant’Ignazio, prosegue oltre la Torre degli Alberti sino all’inizio di via dell’Ospedale: oltre seimila metri quadri di superficie, la metà coperta, fra i padiglioni e gli ambulatori a stellette, oggi deserti, e gli alloggi degli ufficiali che ancora vi risiedono.

A risalire verso il Castello, superato l’ospedale San Giovanni di Dio, parzialmente rioccupato, grazie alla presenza di alcuni importanti presidi ma ancora in attesa di una sua dignitosa e definitiva destinazione (si parla di un mega poliambulatorio multidisciplinare, una sorta di day hospital al servizio della città), ci si imbatte in altre tre grandi scatole vuote: l’ex Clinica Pediatrica Macciotta, il Palazzo delle Scienze e, ancora risalendo verso Castello, l’ex carcere di Buoncammino.

Stampace basso

Tutti contenitori arrugginiti e devastati dal tempo sui quali, come un fiume carsico, periodicamente si spendono fiumi di parole e di inchiostro a proposito di una loro riconversione, talvolta improntata a bizzarre fantasie. Da Stampace Alto a Stampace Basso, nella centralissima via Roma: dopo il recupero di Palazzo Accardo e, in piazza del Carmine, di altri due stabili rimane vuoto e chiuso Palazzo Vivanet, uno degli esempi più alti e solenni del liberty cagliaritano, a due passi dalle bianche torri di Palazzo Bacaredda, già sede dell’hotel Moderno quindi Casa dello studente, oggi ingabbiato da eterne impalcature.

Resiste ancora (fino a quando?, visto il calo demografico) il vicino, glorioso “Satta”, scuola materna e primaria, oggi quella a più alto tasso per multietnicità: una sua sezione è infatti formata per intero da scolari di diverse nazioni e culture. Anche in questo caso costruzione immensa e grandiosa, compresa, nei tre lati aperti, fra via Sassari, Crispi e Giovanni Maria Angioj alle prese con enormi problemi di manutenzione e di adeguamento alle nuove normative.

Un elenco lungo ma parziale che potrebbe comprendere, sempre per stare nel centro storico, altri immobili e siti monumentali (le Torri, le chiese di Santa Maria del Monte e di San Giuseppe in Castello? Sant’Agostino in Marina?) che attendono di essere aperti a un pubblico, e non solo di cagliaritani, oggi chiusi o non accessibili.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata