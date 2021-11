«Stalli per residenti nel centro storico» 

Auto che sfrecciano veloci e pochissimi parcheggi, gli abitanti del centro storico sono esausti e preoccupati: in una città dove non esistono le strisce blu la sosta selvaggia è diventata la regola. Pensare alla zona più antica di Quartucciu senza auto è sicuramente un’utopia, ma i cittadini chiedono all’amministrazione di fare qualcosa. E il sindaco Pietro Pisu annuncia: «Stiamo studiano la soluzione per realizzare un’area parcheggio destinata solo ai residenti»

Le proteste

Una promessa per rispondere alle tante proteste di questi mesi. «Il Comune deve mettere il cittadino nella posizione di poter avere i servizi e la tutela per i quali paga le tasse - attacca Maura Carvone -. Anche volendo parcheggiare in via Nazionale gli stalli non potrebbero bastare per tutti così come non bastano quelli di piazza San Giorgio. Forse, se il sindaco iniziasse a mettere parcheggi solo per residenti le cose potrebbero cambiare». Per via delle strade strette e delle auto parcheggiate davanti all’uscio di casa, spesso i residenti rischiano di essere investiti. «È impossibile passare in via Raffaele Piras si rischia di essere travolti e non c’è neanche spazio per fermarsi tra le auto parcheggiate – tuona Silvia Marras –. Oltretutto in questa via ma anche in via Tripoli da molto tempo i lampioni funzionano a intermittenza e le macchine non ti vedono: noi residenti siamo al buio». E non si contano i danni alle loro auto: «In via San Biagio la rottura degli specchietti è all’ordine del giorno», afferma Carlo Lisci. «Sarebbe opportuno incominciare a mettere qualche divieto di sosta dove non c'è lo spazio per far passare i veicoli in sicurezza. – suggerisce Alessandro Dessì -. L'auto invece di parcheggiarla a tutti i costi sotto casa, magari la si potrebbe mettere anche 50 metri più avanti».

Velocità eccessiva

Inoltre da via Nulvi a via Salvo D’Acquisto gli automobilisti sembra scambino le strade con una pista di Formula Uno. Così in tanti chiedono i dissuasori per imporre alle auto di rallentare, visto che l’ordinanza sindacale che dispone il limite dei 30 chilometri orari in tutto il territorio non viene rispettata. Per Isidoro Edoardo Nonne tutti gli accorgimenti per ridurre la velocità nel centro abitato che il comune intende adottare vanno bene, ma evidenzia che «bisogna vengano riutilizzati i garage interni che sulla carta sono posti macchina ma per i quali, in realtà, è stata cambiata la destinazione d’uso e quindi in strada le auto si moltiplicano».