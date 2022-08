Stalking sulla nuora, famiglia a giudizio 

Stalking e lesioni. Accuse incrociate che hanno fatto finire davanti al giudice i componenti di una famiglia di Sanluri. Dopo il rinvio a giudizio, ai primi di dicembre dovranno comparire davanti al giudice del Tribunale di Cagliari i coniugi Lusella Podda (66 anni) e Fabio De Pau (72), con i figli Veronica (35) e Lorenzo (22 anni), accusati di atti persecutori nei confronti dell'albanese Doruntina Dhimitri (47 anni), nuora dei coniugi De Pau e zia dei due figli.

Le accuse

I componenti della famiglia sono accusati di aver reso la vita impossibile alla nuora. I due nipoti, stando all'accusa della pm Maria Virginia Boi, l'avrebbero presa a male parole per strada e anche nell'abitazione ma l'avrebbero anche spesso minacciata di morte. Non solo. Sino al 4 settembre 2018, i due ragazzi l'avrebbero anche aggredita fisicamente con calci e pugni, spintoni e morsi, causandole lesioni personali con una prognosi di 20 giorni (infrazione di due costole e danni a una vertebra). In quell'occasione, inoltre, Fabio De Pau le avrebbe anche mandato in frantumi il cellulare. Tra i dispetti segnalati dai carabinieri in Procura c’è anche quello di averle gettato dell'acqua in casa con un tubo, causando l'allagamento di alcune stanze. A sua volta, invece, Dhimitri è accusata di lesioni per aver - sempre secondo l'accusa - spinto a terra Podda il 22 marzo 2018, facendola cadere e causandole contusioni guaribili in 10 giorni.

Gli scontri familiari

Tra i tanti episodi denunciati dalla 47enne ai carabinieri di Sanluri che hanno coordinato le indagini guidati dalla pm Boi, c'è n'è uno che si sarebbe verificato il 21 marzo di quattro anni fa al panificio Ardu. La donna ha detto ai militari di essersi trovata nel negozio assieme a Podda che, vedendola, si sarebbe subito rivolta alla negoziante: «Io questa la odio: o la mandi via o perdi me come cliente, lei non deve stare qui perché non deve vedere cosa compro». Al fine di evitare discussioni, ha raccontato la donna ai carabinieri, e notando l'imbarazzo della panettiera, la 47enne avrebbe preso velocemente la propria busta del pane e si sarebbe allontanata in silenzio. Tutti dovranno comparire in Tribunale il 9 dicembre, difesi da Pier Andrea Setzu e Giuseppe Congia.