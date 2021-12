Stalking dopo la lite tra vicini 

Dopo i primi contrasti per quella strada di accesso ai fondi, con insulti, Sanna ha raccontato di essere stato pedinato. «Una sera avevo paura. Sono arrivato in campagna, una macchina mi inseguiva. Era buio, ho preferito fare inversione e tornare a Nuoro. Dallo specchietto ho notato che la macchina aveva fatto la stessa manovra. Quando sono arrivato alle prime case di Nuoro, mi sono fermato davanti al ristorante “Canne al vento”, dove c’era luce. Anche l’auto dietro me si è fermata, è sceso Andrea Boninu e mi ha minacciato: «Non devi venire in campagna, t’allugo sa cara ». L’uomo ha raccontato che nel frattempo era giunta sul posto una seconda auto e altre tre persone erano scese rimanendo però a distanza.

Tutto sarebbe nato per una strada di penetrazione agraria che attraversa le due proprietà, nelle campagne di “Badde e Gasile”, alle porte di Nuoro, sulla vecchia strada di Mamoiada. Da cinque anni quei contrasti hanno portato a denunce incrociate tra i Sanna (parte civile con Francesco Carboni) e Boninu (difeso da Basilio Brodu). L’anziano Sanna è già stato condannato per violenza privata nei confronti del vicino. «Babbo aveva parcheggiato l’auto davanti ai mezzi di Boninu, ma loro avevano un’altra uscita», ha raccontato ieri Salvatore al giudice Claudia Falchi Delitala aggiungendo: «Abbiamo fatto ricorso».

«Si è avvicinato, viso contro viso e con fare minaccioso. Mi ha detto: non devi venire in campagna a controllare, t'allugo sa cara (ti accendo la faccia)». La minaccia raccontata ieri da Salvatore Sanna, 50 enne di Nuoro, è uno dei tantissimi episodi che sarebbe stato costretto a subire da parte di Andrea Boninu, nuorese e vicino della casa di campagna della famiglia Sanna, ora accusato di stalking. Minacce rivolte anche al padre, Giovanni Sanna, classe 1944. Le persecuzioni costrinsero le vittime a cambiare abitudini, a non recarsi più in quella casa di campagna dove poteva capitare di tutto: vetri degli infissi rotti, minacciosi pedinamenti anche notturni. E a nulla sono serviti gli impianti di videosorveglianza: le telecamere sono state rubate o divelte, una dopo l’altra, per tre volte. Non solo. Le vittime si sono trovate anche i muri di tramezzo e i bagni della casa buttati giù a colpi di mazza. «Avevo paura ad andare in quel terreno», ha raccontato ieri una delle vittime.

«Si è avvicinato, viso contro viso e con fare minaccioso. Mi ha detto: non devi venire in campagna a controllare, t'allugo sa cara (ti accendo la faccia)». La minaccia raccontata ieri da Salvatore Sanna, 50 enne di Nuoro, è uno dei tantissimi episodi che sarebbe stato costretto a subire da parte di Andrea Boninu, nuorese e vicino della casa di campagna della famiglia Sanna, ora accusato di stalking. Minacce rivolte anche al padre, Giovanni Sanna, classe 1944. Le persecuzioni costrinsero le vittime a cambiare abitudini, a non recarsi più in quella casa di campagna dove poteva capitare di tutto: vetri degli infissi rotti, minacciosi pedinamenti anche notturni. E a nulla sono serviti gli impianti di videosorveglianza: le telecamere sono state rubate o divelte, una dopo l’altra, per tre volte. Non solo. Le vittime si sono trovate anche i muri di tramezzo e i bagni della casa buttati giù a colpi di mazza. «Avevo paura ad andare in quel terreno», ha raccontato ieri una delle vittime.

I contrasti

Tutto sarebbe nato per una strada di penetrazione agraria che attraversa le due proprietà, nelle campagne di “Badde e Gasile”, alle porte di Nuoro, sulla vecchia strada di Mamoiada. Da cinque anni quei contrasti hanno portato a denunce incrociate tra i Sanna (parte civile con Francesco Carboni) e Boninu (difeso da Basilio Brodu). L’anziano Sanna è già stato condannato per violenza privata nei confronti del vicino. «Babbo aveva parcheggiato l’auto davanti ai mezzi di Boninu, ma loro avevano un’altra uscita», ha raccontato ieri Salvatore al giudice Claudia Falchi Delitala aggiungendo: «Abbiamo fatto ricorso».

Gli inseguimenti

Dopo i primi contrasti per quella strada di accesso ai fondi, con insulti, Sanna ha raccontato di essere stato pedinato. «Una sera avevo paura. Sono arrivato in campagna, una macchina mi inseguiva. Era buio, ho preferito fare inversione e tornare a Nuoro. Dallo specchietto ho notato che la macchina aveva fatto la stessa manovra. Quando sono arrivato alle prime case di Nuoro, mi sono fermato davanti al ristorante “Canne al vento”, dove c’era luce. Anche l’auto dietro me si è fermata, è sceso Andrea Boninu e mi ha minacciato: «Non devi venire in campagna, t’allugo sa cara ». L’uomo ha raccontato che nel frattempo era giunta sul posto una seconda auto e altre tre persone erano scese rimanendo però a distanza.

Poi ha ricordato di quando all’anziano padre in campagna si avvicinò un individuo con un sotto-casco grigio sul volto, una sorta di passamontagna utilizzato dai piloti: «Ha sbattuto le mani sul cofano dell’auto, sul vetro e poi sul braccio e lo ha minacciato». Un’altra volta furono rubate le chiavi dall’auto posteggiata nel piazzale, poi insulti e minacce, mentre saliva in auto. «Avevamo provato a difenderci con le telecamere. Ce le hanno rubate per tre volte. Hanno rotto tutti i vetri di casa, e con una mazza buttato giù muri, distrutto il bagno, perfino un filare di alberi di 40 anni. La vigna e l’uliveto erano il parco giochi di mio padre, ora abbiamo paura ad andarci».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata