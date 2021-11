Stalker in trasferta blocca il volo Ryanair e fugge dall’ospedale 

Era così intervenuta la Polizia di frontiera che l’aveva accompagnato fuori dall’aereo e riportato in aeroporto. Solo allora si era placato, tentando di giustificare il suo comportamento con le tensioni vissute con la sua compagna. Ai poliziotti aveva raccontato di essere venuto in Sardegna per ottenere un chiarimento con la ex che lo aveva lasciato a causa dei suoi atteggiamenti violenti, denunciandolo per stalking.

Lo hanno bloccato i poliziotti quando aveva raggiunto il cortile condominiale della palazzina in cui abita la sua ex, la donna che da tempo tormentava, che non lasciava tranquilla da quando il loro rapporto era stato interrotto. Lo stalker era lì, deciso a continuare nei sui atti persecutori. Ma ieri per il calabrese in trasferta in Sardegna per proseguire nei comportamenti insopportabili che rendevano la vita impossibile alla donna, sono stati interrotti dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Quartu che invero lo aspettavano al varco, certi che il suo girovagare si sarebbe concluso esattamente sotto la casa dell’ex. Antonio Lamanna, 45 anni, nato a Crotone, e residente nel Milanese, è stato arrestato dalla polizia per atti persecutori e accompagnato in carcere, a Uta, su disposizione del pubblico ministero. Gli inquirenti, insomma, ci avevano visto giusto.

La vicenda

Per due volte, Lamanna si era reso protagonista di altrettanti episodi all’aeroporto di Elmas e su uno dei voli della compagnia Ryanair. Urlando a squarciagola e insultando pesantemente i passeggeri e il personale di bordo, aveva bloccato nei giorni scorsi la partenza del volo Cagliari-Bergamo. È accaduto martedì, quando nonostante le ripetute richieste da parte delle hostess si era rifiutato di accomodarsi al suo posto. Anzi, ad ogni invito era seguita una reazione decisa e sempre più aggressiva contro il personale e gli altri passeggeri che pretendevano di poter partire. E invece il decollo era stato bloccato.

La decisione

Era così intervenuta la Polizia di frontiera che l’aveva accompagnato fuori dall’aereo e riportato in aeroporto. Solo allora si era placato, tentando di giustificare il suo comportamento con le tensioni vissute con la sua compagna. Ai poliziotti aveva raccontato di essere venuto in Sardegna per ottenere un chiarimento con la ex che lo aveva lasciato a causa dei suoi atteggiamenti violenti, denunciandolo per stalking.

L’intervento

Al calabrese è stato così consegnato un foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari per un periodo di 3 anni emesso dal Questore. Gli agenti l’hanno poi riaccompagnato nello scalo per prendere un secondo volo diretto a Bergamo. Ma una volta a bordo, appena chiusi i portelloni, la situazione è presto degenerata. Lamanna ha ricominciato ad urlare, dimenarsi, rifiutarsi di sedersi al posto assegnato. Il comandante ha deciso di interrompere le fasi di decollo e ha chiesto aiuto alla Polizia. Per la seconda volta i poliziotti, insieme al personale del 118, hanno preso in carico il 45enne, accompagnandolo in ospedale. Tutto inutile. Di calmarsi non voleva sentir ragione e dopo il triage ha deciso di lasciarsi alle spalle il Brotzu fuggendo dalla finestra. È allora che gli agenti, temendo che potesse raggiungere la casa quartese della ex, hanno organizzato un’azione di controllo sorvegliando l’abitazione e l’intero quartiere. Il calabrese, tra l’altro conosciutissimo alle forze dell’ordine per diversi precedenti, era proprio nel cortile condominiale.

I disagi

Il provvedimento firmato dal questore era stato emanato perché l’uomo per due giorni consecutivi, in evidente stato confusionale, aveva creato disagio prima sul velivolo proveniente da Bergamo e poi ancora sul volo Cagliari-Bergamo. Al di là di questo era fondamentale fermarlo prima che potesse raggiungere la casa della sua ex compagna e dar vita all’ennesima scenata di intolleranza e violenza.

