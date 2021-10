Stagni, patto tra undici Comuni 

Una lunga maratona operativa per la salvezza degli stagni e dei siti di rilevanza naturalistica economica e ambientale. Martedì 26 si parte. Alle 9 in Provincia, riflettori puntati sul Contratto delle zone umide marino costiere dell'Oristanese. Un percorso di incontri e confronti che si concluderà ai primi di maggio del prossimo anno e che sarà coordinato dagli esperti della Fondazione Medsea. Chiamati al tavolo enti, organizzazioni di categoria, cooperative e associazioni, degli undici comuni coinvolti nel nuovo strumento di governance. Un itinerario di ascolto, che arriva al termine di 5 anni di cooperazione con la popolazione, coinvolta nelle attività del Progetto Maristanis, nato per la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle aree e delle comunità che circondano i sei siti Ramsar del golfo di Oristano.

Al tavolo

Il Contratto è stato sottoscritto dall'assessorato dell'Ambiente, Provincia, Consorzio di Bonifica Oristanese e i sindaci di Arborea, Arbus, Cabras, Guspini, Oristano, Palmas, Riola, San Vero Milis, Santa Giusta e Terralba, a cui si è aggiunto Nurachi. Tra gli obiettivi, il miglioramento dello stato ecologico delle zone umide (i siti Ramsar), la tutela della biodiversità, la riqualificazione del paesaggio naturale e urbano, la valorizzazione del patrimonio culturale, la nascita della prima zona marino-costiera in Sardegna “Plastic free” e interventi di adattamento agli eventi di pioggia estremi e al cambiamento climatico.

Il calendario

Martedì saranno presenti le associazioni di categoria dei settori pesca, agricoltura e le organizzazioni operanti nel territorio (Flag, Gal, Area Marina protetta, Centri di ricerca ed agenzie di sviluppo). Giovedì 28, sempre in Provincia, sarà la volta della cooperativa Produttori Arborea, Nieddittas, Cooperativa Tre A. A novembre e dicembre gli incontri con le associazioni di categoria locali si sposteranno in tutto il territorio con tappa a Santa Giusta, Nurachi, Terralba, Arborea e Cabras, per poi coinvolgere imprese del turismo, associazioni culturali e ricreative, che svolgono le loro attività in stretta connessione con la vita delle zone umide. Il 16 dicembre, sempre ad Oristano, l’incontro plenario conclusivo.