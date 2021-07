«Stagione bruciata dalla burocrazia» 

Dopo le restrizioni anti-Covid erano arrivati i vigili di Buggerru e il chiosco di Cala Domestica, nel giugno scorso, aveva chiuso i battenti a pochi giorni dall'avvio.

Istanza accolta

Ma ora il Tar lo ha fatto riaprire, seppure in via cautelare e in attesa della trattazione del Collegio prevista il prossimo 11 agosto. Per Luca Lisci, responsabile della srl Welcome to Sardinia, la stagione turistica è potuta iniziare solo due settimane fa: è del 17 luglio il decreto con cui il giudice Francesco Scano, presidente della seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale, ha accolto l'istanza di misure cautelari avanzata dal giovane imprenditore rappresentato dall'avvocato Antonio Avino.

Un atto importante che, pur in attesa del pronunciamento definitivo, ha permesso a Lisci di rimettersi al lavoro con la speranza di salvare qualcosa in una stagione già penalizzata dall'emergenza sanitaria.

«È una vicenda che fa emergere evidenti incongruenze - osserva il legale di Luca Lisci - la prima è che il mio assistito era stato autorizzato a installare il chiosco per attività turistico ricreative, ma all'avvio dell'attività gli è stata imposta la chiusura con la motivazione che la vendita di bevande e alimenti non era compatibile con quanto previsto dal Pul».

Contenzioso

Anche il Piano urbanistico dei litorali («adottato dal Consiglio comunale di Buggerru nell'ottobre del 2020, ma di fatto non ancora in vigore») è oggetto di richiesta di annullamento. Un'istanza per la quale il Tar dovrà pronunciarsi. Così come pure per il provvedimento interdittivo del Comune e della nota con cui lo stesso Ente locale proponeva l'adozione di una analoga misura agli uffici Suape (acronimo di sportello unico attività produttive) non solo comunale, ma anche a quello dell'Unione dei Comuni Metalla e il mare: era stato proprio l'organismo sovracomunale, nel luglio 2020, a rilasciare a Lisci l'autorizzazione a installare il chiosco in legno amovibile. Struttura ad uso servizi turistici e ricreativi e attività sportive direttamente connesse all'uso del mare, in un terreno privato nella località tra le più apprezzate del territorio.

Il ricorso presentato dall'avvocato Antonio Avino evidenzia anche la mancanza di comunicazioni al titolare dell'attività e sollecita «l'annullamento di ogni atto, anche se non conosciuto, laddove gli stessi abbiano implicitamente modificato anche solo in parte, contenuto, valenza ed effetti giuridici della determinazione della Conferenza di servizi con il Suape dell'Unione dei Comuni aveva rilasciato l'autorizzazione».

I danni

Non solo. C'è anche la parte economica, legata ai mancati introiti del chiosco dovuti alla sospensione dell'attività: il ricorrente chiede la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno, nella misura minima di 500 euro per ogni giorno di mancato esercizio dell'attività.

RIPRODUZIONE RISERVATA