Stagione alberghiera al via senza turisti 

Prima del ritorno in zona gialla, ancor prima degli stessi clienti: a Villasimius il Simius Playa, un grande albergo quattro stelle sulla spiaggia di Simius, ha inaugurato la stagione giovedì 13 maggio con le camere vuote. Senza neanche una prenotazione. Una decisione che ricalca quella già presa lo scorso anno «perché la cosa più importante è dare un lavoro ai nostri 44 dipendenti». Ventisei subito, tra la hall, la cucina e il ristorante (vuoto) sul prato. Il resto entro giugno. «È proprio così – spiega il direttore Giovanni D’Anna, 56 anni – abbiamo scelto di aprire per dare un segnale positivo e far sì che i nostri dipendenti possano trascorrere un anno più sereno». Un’apertura senza introiti, insomma: «Se dovessimo guardare agli incassi – prosegue D’Anna – l’apertura sarebbe tra un mese. Invece, grazie alla generosità del proprietario Fosco Valerio, siamo già operativi».

Prenotazioni

I primi clienti potrebbero arrivare la prossima settimana: «Alcuni tour operator ci hanno chiesto se potevano ricollocare da noi dei turisti che avevano prenotato in altri hotel della Sardegna ancora chiusi. Abbiamo dato la nostra disponibilità. Puntiamo inoltre sul turismo locale».

Dopo il 20 maggio altri due alberghi seguiranno la strada del Simius Playa: il Cormoran e lo Stella Maris. I villaggi più grandi invece, e cioè il Tanka Village e il Timi Ama, apriranno ai primi di giugno. «Inauguriamo la stagione il 4 giugno – dice Daniele Bassetti, direttore del Timi Ama – con un week end all’insegna dello sport, in occasione del Nature Race: gli ospiti avranno la possibilità di praticare tante discipline. La risposta al momento è molto buona».

Nei primi dieci giorni del prossimo mese aprirà l’intero comparto ricettivo.

Incertezza

«Purtroppo – spiega Andrea Nateri, presidente del consorzio turistico di Villasimius – c’è ancora molta incertezza: non è facile mettere in moto una macchina se poi magari i clienti non arrivano. Incide la possibilità di cancellare la prenotazione senza pagare penali». Diverso il quadro da fine giugno in poi: «Per luglio e agosto – aggiunge Nateri – le prenotazioni sono tantissime, meglio dello scorso anno che comunque è andato bene.Stiamo registrando ottimi segnali per settembre e ottobre, soprattutto da parte di tedeschi e olandesi. L’obiettivo è arrivare a novembre».

Il ruolo dei vaccini

Ottimista il sindaco Gianluca Dessì che dopo il rimpasto in giunta ha tenuto per sé la delega al turismo: «Se la campagna vaccinale procederà a ritmi sostenuti – spiega - avremo tantissime presenze». Quanto ai titolari degli alberghi che hanno deciso di aprire sin da maggio «per me – sottolinea Dessì – questi sono i veri imprenditori. Tutti dovrebbero prendere esempio».

