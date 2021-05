Stagionali introvabili, è polemica 

Sindacati contro imprenditori: lo scontro si ripete ancora una volta. E ad accendere la fiamma della polemica questa volta è la denuncia fatta ieri sul nostro giornale da parte di alcune aziende del settore turistico, alla disperata ricerca di personale per la prossima stagione. Ricerca resa difficile per i numerosi no ricevuti da chi sta preferendo incassare i tanti sussidi al reddito garantiti dallo Stato piuttosto che firmare un contratto estivo.

Insomma, uno schiaffo alla disoccupazione dilagante in Sardegna, contro il quale però si schierano i sindacati, decisi a contestare il fenomeno reso pubblico dagli imprenditori. Secondo i rappresentanti dei lavoratori gli aspiranti e volenterosi lavoratori non mancherebbero, ma non sarebbero più disposti a sottostare ad accordi capestro «al limite dello schiavismo».

Critiche

Nella Milazzo, segretaria regionale Filcams Cgil, respinge su tutta la linea la tesi delle aziende, definendola «generica, fuorviante e pretestuosa». Secondo la rappresentante dei lavoratori la realtà sarebbe diversa: «Purtroppo, abbiamo contatti quotidiani con tanti lavoratori in attesa d’esser chiamati a firmare un contratto e con altri ancora che ricevono proposte al limite dello schiavismo», conferma Milazzo, sottolineando che «in sindacato però non siamo abituati a generalizzare i problemi, magari alimentando inutilmente un clima di sfiducia intorno a misure di sostegno che hanno alleviato, anche se in parte, il disagio economico vissuto da migliaia di disoccupati, così come quello di centinaia di imprese perché, è bene ricordarlo, il cosiddetto sistema riguarda anche le imprese».

Dalla Filcams arriva però una mano tesa alle aziende che rispettano norme e contratti «con le quali condividiamo la necessità che domanda e offerta trovino nei centri per l’impiego un punto di riferimento importante».

Michele Muggianu, della Cisl Ogliastra, fa eco alla collega: «Spiace dover dire che le testimonianze che raccogliamo nelle nostre sedi parlano di altro. Le cause delle mancate disponibilità e della fuga dei nostri giovani in altre regioni sono da ascrivere alle condizioni di lavoro proposte.Smettiamola quindi di raccontare di personale che non si trova, l’unica cosa che inizia a scarseggiare sono gli schiavi. Le strutture serie hanno da tempo arruolato tutto il personale necessario. Sarebbe interessante avere dati precisi delle figure ricercate e delle condizioni contrattuali proposte».

Botta e risposta

Mario Cioffi, direttore di una storica struttura ricettiva davanti alle acque di Villasimius, ribadisce tuttavia il concetto: «Trovare nuovo personale disposto a lavorare con regolare stipendio è un’impresa. L’ultimo no l’ho ricevuto poche ore fa da parte di un ragazzo che pur di non perdere l’indennità di disoccupazione di giugno ha preferito rinunciare a un contratto che sarebbe partito da metà del mese».

Anche Cioffi punta il dito contro il sistema assistenzialista vigente: «Se gli incentivi fossero dati direttamente alle imprese per agevolare le assunzioni non saremmo in questa situazione. E ora, in mancanza di alternative, siamo costretti ad assumere paradossalmente personale non sardo che ha accettato la nostra chiamata».

