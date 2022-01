Staff e Cda negli enti, l’accordo non c’è: emendamenti ritirati 

Il centrodestra dice no al Psd’Az e al presidente della Regione. Non c’è spazio nella manovra 2022 per il ripristino dei Cda negli enti, e neppure per le modifiche alla legge 107. Il blitz è fallito un’altra volta, dopo il tentativo fatto a novembre con la legge omnibus. Ieri, prima del via libera definitivo al testo in commissione Bilancio, la maggioranza ha deciso di ritirare tutti gli emendamenti e l’opposizione ha fatto lo stesso. Saranno ripresentati in Aula. Ma la strada è sbarrata per le proposte di carattere normativo e ordinamentale che devono essere necessariamente esitate dalla commissione. Sui Cda in particolare hanno pesato la contrarietà di Lega e di una parte di Forza Italia. Quanto alle modifiche alla legge sugli staff, le forze di centrodestra non hanno apprezzato la mancanza totale di interlocuzioni precedenti sugli emendamenti a firma Psd’Az. «Quella della commissione è stata una scelta coerente con la necessità di approvare in fretta la Finanziaria», ha detto il capogruppo della Lega Pierluigi Saiu, «il testo è buono e sarà l’Aula la sede dove discutere le proposte emendative».

Le indennità dei sindaci

In Aula la manovra approderà il 31 gennaio, in una seduta pomeridiana ancora da calendarizzare. Relatore di maggioranza sarà il presidente della commissione Bilancio Stefano Schirru (Psd’Az), di minoranza il vicepresidente Cesare Moriconi (Pd). Dal ritiro totale si sono salvati gli emendamenti per l’adeguamento delle indennità degli amministratori locali sardi rispetto a quanto riconosciuto ai colleghi della penisola. Il testo approvato dalla commissione recepirà la proposta avanzata dall’Udc (prima firma Antonello Peru) e il modello di emendamento scritto dal presidente Anci Emiliano Deiana e poi condiviso da tutte le forze politiche. Il trattamento economico degli amministratori nelle Regioni a Statuto ordinario è stato appena adeguato, con la legge di stabilità nazionale, in misura percentuale al trattamento dei presidenti di Regione. La proposta di Anci parte da questo presupposto, ricordando che «il Consiglio regionale, forte della propria autonomia, può adottare una propria legislazione specifica». La copertura finanziaria sarà di 10 milioni di euro per il 2022, 2023 e 2024.

Lo spopolamento

Bloccati sul nascere i problemi delle norme “intruse”, in Aula la partita tra maggioranza e opposizione si giocherà sulle misure più importanti, per esempio quelle contro lo spopolamento come i bonus da 600 euro per i bambini residenti nei Comuni sotto i 3000 abitanti. Cesare Moriconi (Pd) sottolinea che «spendere risorse di contrasto allo spopolamento senza prima aver assicurato l’accesso dei cittadini ai servizi fondamentali, cioè le precondizioni dello sviluppo locale, non produrrà alcun risultato, se non marginali spostamenti dalle città ai piccoli paesi».