Staff del sindaco, costi in salita: è scontro 

La giunta monserratina approva il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023: spiccano le nuove assunzioni. Tra queste però risultano due di carattere esclusivamente fiduciario, con salari che si aggirano intorno a 50mila euro lordi. I consiglieri dell’opposizione Valentina Picciau e Andrea Zucca hanno presentato una interpellanza per chiedere spiegazioni su questa scelta, che secondo loro sarebbe inopportuna. L’amministrazione aveva disposto già alla fine del 2020 diverse assunzioni a tempo indeterminato e determinato, le attenzioni dei consiglieri di opposizione però sono incentrate su quelle fiduciarie: si tratta di due professionalità scelte direttamente dal sindaco.

I componenti

La prima riguarda l’addetto allo staff dello stesso primo cittadino, già in servizio: ora guadagna circa 30mila euro e in futuro arriverà a 50mila. Non è ancora stata definita la seconda assunzione: si tratta di un istruttore direttivo, retribuzione 53mila euro. In pratica i costi complessivi passano da 30mia a 103mila euro all'anno. Le procedure di selezione sono previste dalla normativa, ma hanno fatto storcere il naso alle opposizioni. «Dopo i vari proclami, in cui il sindaco prometteva nuovi posti di lavoro, finalmente almeno uno l'ha creato: nel suo staff e fuori concorso», attacca Valentina Picciau, «un vero e proprio schiaffo ai monserratini che non hanno un posto di lavoro o che faticano a trovarlo. Oltre a annunciare pomposamente le buone intenzioni sarebbe opportuno percorrerle e metterle in pratica». Anche i rappresentanti delle sigle sindacali non vedono di buon occhio questa modalità di selezione: «Abbiamo sempre espresso la necessità di procedere con nuove assunzioni tramite procedure concorsuali che permettano di rendere stabile la posizione lavorativa», spiega Eugenio Meloni, responsabile enti locali della Cgil, «con l’ingresso di nuove professionalità si attenuano i grossi carichi di lavoro rimasti sulle spalle del restante personale a causa dei numerosi pensionamenti. Inoltre riteniamo sia opportuno e doveroso, ancora prima di assegnare incarichi esterni, cercare di promuovere le professionalità interne di alta specializzazione».

Sblocco del turn over

Sulla stessa linea anche la Cisl: «Come tutti sappiamo le assunzioni ex art. 110 presuppongono un’esigenza straordinaria e temporanea. Tutto ciò poteva avere una ragion d’esistere in un periodo storico in cui vigeva il blocco delle assunzioni ma oggi, a nostro avviso, con lo sblocco del turn over viene a cessare tale motivazione», precisa Paola Sarigu, responsabile Cisl funzione pubblica, «non condividiamo la scelta di ricorrere alla copertura di posti di lavoro con modalità di lavoro temporanee», continua Sarigu, «in quanto non si farebbe che spostare temporalmente il problema senza risolvere la questione delle carenze di organico, con costi nettamente superiori sia in termini di retribuzioni che di investimento».

La spiegazione

Una vicenda sulla quale lo stesso sindaco Tomaso Locci ha voluto dire la sua: «In un caso si tratta di un atto dovuto e voluto dal sottoscritto su proposta dalla segretaria comunale in ottemperanza al contratto collettivo e al testo unico degli enti locali.Nell'altro invece è una scelta dell'amministrazione indirizzata a inserire una figura professionale di alto livello capace di aiutare nella soluzione delle problematiche esposte dagli interroganti e liberando risorse umane da indirizzare a quelle e a tante altre mansioni», precisa il primo cittadino, «una volta deliberata la prossima riorganizzazione amministrativa, di cui il fabbisogno del personale è solo un atto propedeutico, il giudizio dovrà riguardare i risultati che questa sarà in grado di produrre».

