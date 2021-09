Staff, a rischio la nomina di Scano 

La macchina della Regione rischia la paralisi. La nuova struttura organizzativa disegnata dalla legge 107 potrà infatti prendere forma solo quando sarà entrato in carica il segretario generale di diretta emanazione del presidente. In realtà Christian Solinas ha fatto la sua scelta oltre due mesi fa, il 22 luglio, quando la Giunta ha approvato la delibera di nomina di Francesco Scano, 69 anni, presidente della seconda sezione del Tar della Sardegna. Il problema è che il segretario designato non è mai diventato operativo perché ancora non sa se potrà accettare di ricoprire il ruolo.

Nulla osta mancato

Venerdì si è riunito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa che, tra i vari punti all’ordine del giorno, avrebbe dovuto occuparsi anche della richiesta di Scano di nulla osta per affrontare i nuovi impegni. Solinas non ha ancora firmato il decreto di nomina, quindi evidentemente l’atteso via libera non è arrivato. E non perché i magistrati del Consiglio non si siano occupati del caso. Secondo indiscrezioni, infatti, il collegio non vorrebbe che il magistrato del Tar Sardegna andasse a fare il segretario generale della Regione. E di questo, proprio venerdì, avrebbe informato lo stesso Scano, concedendogli, comunque, di fare le sue controdeduzioni entro la prossima riunione. Ora, per quella data – forse già domani - il Consiglio di presidenza potrebbe essersi convinto a non opporre resistenza.

Tre mesi

Ma se arrivasse un no, allora Scano dovrebbe rinunciare alla nomina di Solinas. Almeno per tre mesi, considerato che dall’1 gennaio 2022 sarà ufficialmente in pensione. Aspettare fino ad allora, però, significherebbe bloccare la macchina regionale. Quella del segretario generale è infatti la figura cardine della riforma tanto voluta da Solinas perché è investita della responsabilità di attuare gli indirizzi politici e di ampie funzioni di vertice e controllo dei dipartimenti e delle direzioni generali.