Staff, 36 posti in più nei Gabinetti 

La riorganizzazione degli staff alle battute finali. La maggioranza conta di chiudere martedì 25 maggio. Ieri sera l’Aula ha approvato l’ultimo articolo “caldo”, il numero 8 sulla composizione dei Gabinetti degli assessorati che passano da sei a nove unità di personale, per un totale di 36 posti in più rispetto agli attuali. «L’articolo 8 è l’ultimo in ordine di votazione a generare spesa, quindi stiamo davvero chiudendo questa pagina», ha detto il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, uno dei protagonisti della battaglia ingaggiata dall’opposizione all’insegna di un ostruzionismo molto duro. Che però non è stato sufficiente a fermare la 107.

L’Aula era in programma ieri mattina alle 11, ma la seduta è slittata al pomeriggio perché il presidente della Regione Christian Solinas ha voluto vedere prima i capigruppo per un confronto sugli emendamenti all’articolo 8. L’Udc ha approfittato del vertice di maggioranza improvvisato per ricordare l’urgenza del rimpasto che, a questo punto, potrebbe essere essere anticipato a giugno.

Il vertice

A Villa Devoto anche il relatore di maggioranza Stefano Tunis (Sardegna 20Venti), il presidente della commissione Autonomia e Riforme Pierluigi Saiu (Lega), e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Tutti impegnati a cercare la quadra sull’emendamento della Lega relativo al passaggio della direzione generale del Corpo forestale dall’assessorato all’Ambiente alla presidenza della Regione. Alla fine è stato firmato da tutti i capigruppo e votato in Aula da buona parte dell’opposizione. E il responsabile dell’Ambiente Gianni Lampis ha espresso «ampia condivisione per la norma che ha il favore anche dei sindacati e che rappresenta un ulteriore riconoscimento delle funzioni che nel corso degli anni si sono implementate, a incominciare da quelle inerenti le misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid».

Gli emendamenti

In Aula è passato anche un emendamento dell’opposizione (prima firma di Roberto Deriu del Pd) che trasforma in fondazioni i consorzi per la pubblica lettura “Sebastiano Satta” di Nuoro e “per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica della Sardegna centrale”. Fondazioni di cui la Regione è socio fondatore e che saranno amministrate da un Consiglio di amministrazione di cui faranno parte il sindaco di Nuoro, un rappresentante della Provincia, uno dell’Università di Cagliari e uno dell’Università di Sassari. Oggi la Giunta dovrebbe presentare la nuova tabella con i costi della legge che passerebbero dai sei milioni di euro indicati nella relazione finanziaria a circa due milioni. Lo schema era stato annunciato giorni fa dal capogruppo del Psd’Az Franco Mula e sollecitato a più riprese dai consiglieri di centrosinistra e Movimento Cinquestelle. Appuntamento oggi alle 10.30 per la discussione degli ultimi tre articoli.

Rush finale

Dovrebbe essere l’ultimo giorno dedicato alla 107, prima delle dichiarazioni di voto finali. «Rispetto a due mesi fa, quando l’Aula ha iniziato a discutere questo testo, la Sardegna sta un po’ peggio», ha aggiunto Agus. Per Desirè Manca «sono stati due mesi difficili, nei quali abbiamo fatto un’opposizione di buon senso e seria. Non ci siamo riusciti perché i numeri vincono sul buon senso e la fame di poltrone per gli amici vince su tutto. Sarà una legge vergognosa e costerà più di sei milioni di euro ai sardi».

