«Stadio, la Regione metterà i soldi» 

«La Regione contribuirà economicamente alla realizzazione del nuovo stadio del Cagliari». Il sindaco Paolo Truzzu fa affidamento sulle parole del presidente della Regione Christian Solinas che si è detto disponibile a un suo intervento per la costruzione della nuova casa rossoblù, nel caso dovesse tramontare la possibilità di costruire un’area commerciale nell’impianto di Sant’Elia. Una dichiarazione quanto mai tempestiva, visto che lunedì prossimo la variante alla modifica del Puc nei quartieri Sant’Elia e San Bartolomeo, all’interno dei quali sorgerà lo stadio, passerà al vaglio della Commissione urbanistica e, il giorno successivo, al voto del Consiglio comunale.

Palazzo Bacaredda

«Ho apprezzato molto le recenti dichiarazioni del governatore Solinas, circa il contributo fondamentale che la Regione darà sulla costruzione del nuovo stadio. Ringrazio il governatore: realizzare il nuovo stadio significherà dare un impulso essenziale per la riqualificazione dell'intero quartiere, capace inoltre di stimolare investimenti pubblici e privati. Adesso dobbiamo accelerare l'iter burocratico affinché i lavori possano partire quanto prima». Intanto lunedì la pratica sarà a Palazzo Bacaredda. «Una volta approvata la variante, il Cagliari potrà presentare il progetto definitivo, cui farà seguito la gara per l'esecuzione dei lavori», spiega il vice sindaco e assessore della Pianificazione strategica e dello Sviluppo urbanistico, Giorgio Angius

Gli scenari

L’incognita del progetto definitivo è la realizzazione di un centro commerciale. Un’operazione da diverse decine di migliaia di euro che oggi, analizzando la crisi causata dalla pandemia, potrebbe non dare i risultati sperati. Al contrario darebbe certamente una mazzata al già fragile tessuto commerciale del capoluogo. «La Regione si è detta disponibile a offrire un finanziamento al Comune – che contribuirà con 10 milioni di euro – in caso non si dovesse realizzare l’area commerciale», afferma Truzzu. «Il progetto si deve basare su una copertura economica per una gara che sarà a evidenza pubblica».

Le opzioni

Cosa fare in quegli spazi nel caso l’idea del mega

store venisse archiviata? «Sarà il Consiglio a decidere», afferma il sindaco. «Io sarei orientato a realizzare spazi polivalenti, destinati alla cultura, alla formazione, all’artigianato, all’innovazione», dice Truzzu

Tra Puc e stadio

Un importante intervento previsto dal Puc sarà quello sul viale Ferrara. Il sovrappasso all’altezza di via Schiavazzi, porta d’ingresso di Sant’Elia, verrà abbattuto per far posto a una strada urbana alberata. Grazie al progetto del nuovo stadio il rione potrà così avvicinarsi a via Rockefeller e a Monte Mixi, attraverso il grande giardino e area di servizi che avrà, al centro, uno stadio moderno da 70 milioni di euro con hotel, museo, terrazza panoramica con piscina, bar.

Ecco le novità principali previste dalla Variante urbanistica: l’area dove c’è la Sardegna Arena sarà trasformata in zona verde e centro servizi; il sovrappasso di viale Ferrara sarà abbattuto per realizzare una strada urbana alberata; previsto un collegamento diretto tra Sant’Elia e il rione di Monte Mixi; interventi di riqualificazione del quartiere Sant’Elia, valorizzazione del canale di Terramaini