Stadio, in arrivo altri 18 milioni dal Comune 

Sarebbero queste le novità che oggi il presidente Tommaso Giulini e il sindaco Paolo Truzzu annunceranno nel corso di una conferenza stampa prevista per le 10,30 di questa mattina. Un’iniziativa congiunta utile a lanciare anche un segnale chiaro: confermerà la volontà di società e Comune di realizzare l’impianto da 30mila posti con un hotel e centro benessere, che assieme al museo contribuiranno a far vivere l’impianto tutto l’anno.

Il no del Comune alla realizzazione del centro commerciale nel nuovo stadio ha un costo: 18 milioni. E la Giunta Truzzu intenderebbe concederli alla società rossoblù, sempre che non si trovino ostacoli in Consiglio. Si aggiungerebbero ai dieci milioni già deliberati da Palazzo Bacaredda e ai 30, per ora solo sulla carta, promessi dalla Regione.

E del resto i costi dell’impianto sarebbero lievitati dai 70 milioni previsti inizialmente a circa 120 e senza le superfici commerciali che avrebbero garantito una importante quota di fatturato, per la società sarebbe impossibile sostenere i costi.

Un’altra novità nella partita settennale sul nuovo stadio riguarda il general contractor: la scelta sarebbe caduta sulla Costim, una holding di cui fanno parte Impresa Percassi, Gualini e Elmet.

La conferenza stampa

Se la Regione, come ha fatto recentemente l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino, confermerà il suo impegno a garantire un contributo di 30 milioni, peraltro deliberato dalla Giunta Pigliaru, con i 28 del Comune si arriverebbe a coprire con contributi pubblici la metà del costo dell’opera. Ma se è vero che la Regione si è impegnata a finanziare sino al 49% dell’esborso totale, il contributo delle casse potrebbe arrivare sino a 90 milioni: circa 60 dalla Regione e 28 dal Comune. Gli altri finanziamenti li troverà il Cagliari.

Il progetto

Il progetto del nuovo stadio è in piedi da oltre vent’anni ma ha ripreso vigore nel 2015. Giulini si era insediato da poco alla guida del club quando venne presentato il primo studio di fattibilità. Il progetto preliminare arrivò tre anni dopo e nel 2020 la Sportium è stata incaricata di elaborare il progetto definitivo e quello esecutivo.

Dichiarata la Pubblica utilità dell’opera e approvata (giugno 2021) la variante urbanistica con la quale l’amministrazione civica intende riqualificare e aprire alla città i quartieri di Sant’Elia e San Bartolomeo (ci sono 20 milioni, oltra a 900mila euro per la nuova viabilità di viale Ferrara) ora non sembrerebbero esserci più ostacoli alla realizzazione della nuova casa del Cagliari che secondo le previsioni prenderà vita in due anni. Prima sarà demolito ciò che resta del vecchio Sant’Elia.

