«Stadio a pezzi, via al recupero» 

A parte la polvere ammassatasi dappertutto, sono ben altri ora i problemi da affrontare: la rasatura del prato, la sistemazione di una balaustra a fianco all’ingresso spettatori, la dotazione dei nuovi estintori dopo il blitz dei vandali di alcuni mesi fa, le infiltrazioni in alcuni punti del corridoio interno, poi una panchina da sistemare e idem una rete di recinzione a bordo campo che deve essere presente come da regolamento.

Il ritorno è avvenuto concretamente ieri pomeriggio quando i dirigenti hanno varcato le soglie dell’impianto, in attesa che lo facciamo entro pochi giorni i calciatori impegnati nel campionato di serie D e in vista (salvo imprevisti) della gara interna contro l’Aprilia il 5 gennaio. A seconda della celerità degli interventi di manutenzione, potrebbe anche essere disputata col pubblico. «C’è tantissimo da fare – ha ammesso il presidente Stefano Canu che per primo assieme a vari collaboratori ha avviato ieri sera le maxi pulizie – e siamo grati che già oggi i tifosi Ultras e Briganti verranno a dare una mano per eliminare le erbacce e per altri lavori».

Pareti e soffitti imbrattati o scrostati, spazzatura dappertutto, una balaustra pericolante, il prato più simile a una risaia che a una superficie dove si gioca a calcio a livello professionistico. Insomma, incuria dilagante. Così ieri si è presentato lo Zoboli ai dirigenti del Carbonia: dopo un anno e due mesi è tornato a casa in virtù della convenzione siglata alla vigilia di Natale col Comune, derivante dal superamento del contenzioso che nel novembre 2020 aveva determinato la “cacciata” del club dallo stadio.

Il rientro

Il ritorno è avvenuto concretamente ieri pomeriggio quando i dirigenti hanno varcato le soglie dell’impianto, in attesa che lo facciamo entro pochi giorni i calciatori impegnati nel campionato di serie D e in vista (salvo imprevisti) della gara interna contro l’Aprilia il 5 gennaio. A seconda della celerità degli interventi di manutenzione, potrebbe anche essere disputata col pubblico. «C’è tantissimo da fare – ha ammesso il presidente Stefano Canu che per primo assieme a vari collaboratori ha avviato ieri sera le maxi pulizie – e siamo grati che già oggi i tifosi Ultras e Briganti verranno a dare una mano per eliminare le erbacce e per altri lavori».

A parte la polvere ammassatasi dappertutto, sono ben altri ora i problemi da affrontare: la rasatura del prato, la sistemazione di una balaustra a fianco all’ingresso spettatori, la dotazione dei nuovi estintori dopo il blitz dei vandali di alcuni mesi fa, le infiltrazioni in alcuni punti del corridoio interno, poi una panchina da sistemare e idem una rete di recinzione a bordo campo che deve essere presente come da regolamento.

L’abbandono

Grande il degrado nei pressi delle tribune dovuto a oltre un anno di oblio totale: la natura si è ripresa i suoi spazi. Molti interventi si devono fare ora, altri sono progettati grazie ai 150 mila euro concessi a inizio anno dalla Regione per le opere straordinarie allo Zoboli, compresa la nuova copertura. «Sono già state stanziate le risorse per mettere in sicurezza la tribuna e consentire di disputare le fare casalinghe da gennaio – anticipa il sindaco Pietro Moritu - era una delle priorità permettere alla squadra di riprendere campionato e allenamenti fra le mura di casa». Obiettivo raggiunto in breve tempo «grazie alla sinergia tra la città, gli imprenditori e il club», precisa il vice sindaco Michele Stivaletta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata