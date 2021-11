Stabilimenti e porti sul mercato Al Poetto si “salva” solo il Lido  

Discorso a parte per gli stabilimenti militari, che secondo l’articolo 34 del Codice della navigazione sono in regime di consegna tra amministrazioni, per essere destinati «temporaneamente ad altri usi pubblici rispetto ai pubblici usi del mare». Dunque, a queste strutture elioterapiche per i soldati e le loro famiglie non si applicano le regole che valgono per le normali concessioni, ovvero, non andranno sul mercato.

Stessa sorte di Marina Piccola dovrebbero seguire invece, per dire, i chioschetti, La Marinella, il Lido Mediterraneo e il porto di Villasimius (canone annuo di 290mila euro). «Siamo molto preoccupati», avverte il direttore dello scalo Amedeo Ferrigno, «la pressione dell’Europa è forte, è necessario stare tutti uniti e combattere questa battaglia, nel Paese ci sono 136mila concessioni, non staremo certo a guardare».

Al Poetto di Cagliari - in base alle ultime disposizioni dei giudici amministrativi e in ossequio alla direttiva comunitaria Bolkestein che obbliga a bandire gare pubbliche e trasparenti per concedere beni pubblici – per il momento si “salva” soltanto il Lido. «Noi non rientriamo nella fattispecie», sottolinea Angelo Cerina, «la nostra concessione risale al 1999, è trentennale e scadrà naturalmente nel 2029». Da qui ad allora – dopo una serie di modifiche, contenziosi e correzioni il canone annuo si aggira sui 75mila euro – «potrà accadere di tutto, ma in ogni caso i giudici hanno previsto eventuali indennizzi, nel senso che se qualcun altro dovesse subentrare dovrà risarcire adeguatamente il precedente concessionario», spiega l’imprenditore.

«Non siamo all’ultima spiaggia. Oggi parliamo di una sentenza del Consiglio di Stato, ma adesso la patata bollente passa al Governo, e la politica dovrà prendere decisioni, fare delle scelte. Non posso credere che si spiani la strada ai cinesi, ai russi, a chi ha i milioni e vuole mettere le mani sulle nostre coste. Perché questo potrebbe succedere. In Sardegna nel settore abbiamo centomila posti di lavoro che vanno difesi, così come gli investimenti fatti nel corso del tempo, lo sviluppo economico e la tutela dei litorali». Gianni Onorato ha la concessione del porto di Marina Piccola da 27 anni (canone annuo circa 110mila euro) e ora, nel 2024, potrebbe perdere tutto a causa della sentenza del Consiglio di Stato che stabilisce che l’attuale regime di proroga delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo varrà solo fino al 31 dicembre 2023. «Io ho avuto la proroga dalla Regione a settembre scorso fino al 2033, e stavo programmando una serie di interventi di ammodernamento, nuovi servizi, il rifacimento dei pontili, ma è chiaro che fino a quando non avrò certezze su ciò che accadrà, blocco tutto».

La situazione

«Serve una legge»

Plaudono Legambiente e Touring Club: «Ben venga la sentenza del Consiglio di Stato su una questione su cui ci siamo più volte battuti. In Italia c’è poca trasparenza sulle concessioni, che crescono di anno in anno, e poi c’è la questione dei canoni irrisori. Alla politica chiediamo di approvare al più presto una legge di riordino delle coste italiane per garantire il diritto alla libera e gratuita fruizione, ma anche di cogliere l'occasione offerta dalla sentenza per inserire elementi di premialità per i temi della sostenibilità e dell'inclusività nella predisposizione dei bandi di gara».

I dati

Ricorda Annalisa Colombu, presidente dell’associazione ambientalista in Sardegna, che – come ha evidenziato il report Spiagge libere 2021 – nella Penisola oltre il 50% delle aree costiere sabbiose è sottratto alla libera e gratuita fruizione. A pesare, in prima battuta, è l’aumento esponenziale in tutte le Regioni delle concessioni balneari che nel 2021 arrivano a quota 12.166 (contro le 10.812 degli ultimi dati del Demanio relativi al 2018) registrando un incremento del +12,5%. «Ma l’Isola in realtà è tra quelle più virtuose (insieme alla Puglia), perché si mantiene il 60% di quota minima di spiaggia libera o libera attrezzata. Certo però che i canoni sono da rivedere, sono ovunque bassi e in alcune località di turismo di lusso risultano vergognosi a fronte di guadagni milionari. Ad esempio, per le 59 concessioni del Comune di Arzachena lo Stato nel 2020 ha incassato 19mila euro. Una media di circa 322 euro ciascuna l’anno».

