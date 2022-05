Stabilimenti balneari e market, cresce la Tari 

Risparmi per le famiglie, a fronte di rincari per alcune categorie commerciali. Le nuove tariffe Tari - approvate in Consiglio venerdì sera - dividono la politica cittadina. «Stiamo penalizzando diverse attività con tariffe esageratamente onerose, come gli stabilimenti balneari che si ritroveranno a pagare un incremento di 420 euro circa per 100 metri quadri di concessione rispetto allo scorso anno», la polemica dai banchi del centrodestra quartese, con Psd’Az e il gruppo Io sono Quartu che hanno votato contro. Astenuto il resto della coalizione, così come il centrosinistra. «Una scelta politica che tende la mano alle famiglie e a una serie di piccole attività cittadine», la replica del consigliere comunale di Rinascita Mauro Ligas, «gli aumenti riguardano solo le categorie meno penalizzate durante il Covid».

I dati

Ribassi sino a 48 euro per le famiglie numerose, ma anche i single pagheranno meno: da 9 euro per le abitazioni più piccole a 35 per quelle più grandi. Bolletta meno salata anche per alcune categorie commerciali, come deciso dalla Giunta alcuni giorni fa: ristoranti, trattorie, pizzerie e pub, che pagheranno 54 euro in meno di Tari all’anno, ma il ribasso può arrivare a sforare i 100 euro in base al numero di metri quadri. Stesso discorso per bar, caffè e pasticcerie, con risparmi che vanno da 66 a 131 euro all’anno. Buone notizie anche per i banchi di mercato di generi alimentari, che usufruiranno di una riduzione del 10 per cento.

La protesta

Ma il centrodestra punta il dito contro i rincari - per stabilimenti balneari, supermercati, banche e ospedali per esempio - emersi dalle tabelle che riportano le nuove tariffe. «Per alcune utenze non domestiche c’è un notevole aumento che forse si poteva evitare», le parole del capogruppo di Io sono Quartu Francesco Caredda. «E magari si poteva fare di più per recuperare quell’evasione cronica che la città ha da tempo: qualcosa è stato fatto, ci sono nuove registrazioni Tari, ma a questo punto è necessario intervenire ulteriormente per scovare chi ancora probabilmente non vuole essere rintracciato, o chi magari ha delle difficoltà e non riesce ad essere in regola con i tributi». Concetto ribadito dal sardista Lucio Torru: «Ci sono tanti cittadini poveri che non riescono a a far fronte alle tasse, e non perché non vogliono, ma perché non hanno i soldi per pagarle». Polemico anche il capogruppo di Fdi Michele Pisano: «La Giunta ha deciso di bastonare pesantemente gli stabilimenti balneari a ridosso della stagione estiva. Rispetto alle altre variazioni, in diminuzione e in aumento, questa salta agli occhi per l’importante incremento».