Spunta un nuovo consorzio di negozianti 

Non c’è due senza tre. C’è fermento nelle strade dello shopping della città. Dopo la costituzione, dei centri commerciali naturali in via Porcu e in viale Colombo anche in via Marconi i commercianti sono pronti ad associarsi. Il percorso è ancora lungo ma l’intenzione c’è. Nei giorni scorsi sono partite le prime interlocuzioni con l’assessora al Commercio Rossana Perra e con la consigliera Valeria Piras, la prima a sollecitare e incentivare l’unione dei negozianti in viale Colombo. Adesso è il tempo delle riflessioni: i titolari delle attività stanno analizzando cosa sia meglio. Se unirsi al consorzio già esistente in viale Colombo o se formarne uno nuovo solo per via Marconi.

L’obiettivo

Di certo l’obiettivo è comune: organizzare iniziative in soluzione di continuità da viale Colombo, a via Marconi a via Porcu e partecipare ai bandi regionali per ottenere i finanziamenti per i centri commerciali naturali. E magari, chissà, già da Natale si potrebbero vedere le vie del commercio unite in una lunga onda di festa. «Stiamo prendendo le misure», dice Ludovica Marogna dell’omonima profumeria all’incrocio con via Volta. «Abbiamo avuto degli incontri con il Comune e diciamo che la volontà c’è, Ma c’è anche paura. Ci piacerebbe molto ma ci sono delle perplessità. In via Porcu e in viale Colombo c’erano già persone addentro alla questione, che si sapevano destreggiare bene per chiedere autorizzazioni e quant’altro. Noi forse siamo inesperti in questo senso. Ma vedremo cosa fare». Valentina Follesa dello studio fotografico e stampe “Ink Centro stampa” aggiunge. «S iamo sicuramente favorevoli a creare qualcosa e stiamo valutando se associarci al consorzio di viale Colombo o se fare qualcosa per contro nostro. Sarebbe bello fare una cosa unica , sulla scia di quanto di bello era stato fatto in passato. Ma è ancora tutto da verificare» .

P assato da ripercorrere

T empo fa in via Marconi il consorzio c’era, eccome. E tutti ricordano ancora la folla e il pienone per le giornate di Shopping sotto le stelle organizzate con musica, balli, artigiani da viale Colombo a via Porcu, passando appunto per via Marconi, con i tavolini fuori e i locali aperti. « Certo che ci piacerebbe cerare un centro commerciale naturale anche in via Marconi», dice Marcella Bonifacio della cartoleria Gulp. «A bbiamo visto negli anni scorsi quanto la collaborazione possa essere importante. V ia Marconi non la vedo assolutamente come una strada morta, anzi . Qui, a differenza magari di via Porcu, ci sono negozi aperti, laddove hanno chiuso ha riaperto subito qualcun altro. Non mancano le cose da migliorare. Aspettiamo ancora che sostituiscano i lampioni . In passato c’è stata questa continuità tra via Porcu, viale Colombo e via Marconi, auspichiamo che si possa rifare» .