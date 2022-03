Spunta l’ipotesi Barcellona 

Se tra nove giorni, salvo un ulteriore posticipo, le buone impressioni venissero tradotte in designazione ufficiale, per la Spagna si tratterebbe della terza edizione, dopo quelle 2007 e 2010 organizzate a Valencia per volere di Alinghi. In attesa che i kiwi si pronuncino, rimangono in bilico l’altra spagnola Malaga, ultima a inserirsi nella contesa, l’irlandese Cork e la saudita Jeddah.

Stando alle rivelazioni del quotidiano La Vanguardia, la visita in città avrebbe soddisfatto sia Dalton che Stewart Hostjord, manager dell’agenzia inglese Origin Sports che gestisce la selezione della sede. La solidità della cordata tra enti pubblici e aziende privati locali, il collegamento tra la zona portuale e il tratto di mare destinato alle regate, antistante il lungomare a tutto vantaggio dello spettacolo, ancora le opere di ampliamento già pianificate dall’autorità portuale: questi, gli assi giocati dalla città catalana. Tutti elementi che - uniti - potrebbero pesare in modo decisivo nella scelta del defender.

Potrebbe essere Barcellona a ospitare nel 2024 la prossima edizione della Coppa America di vela. Mentre è prossimo alla scadenza il termine dell’annuncio della sede, fissato al 31 marzo, salgono le quotazioni del capoluogo catalano. Merito ed esito di un sopralluogo, effettuato la scorsa settimana da Grant Dalton, manager di Team New Zealand, sindacato detentore del trofeo vinto poco più di un anno fa a Auckland.

Le indiscrezioni

Le altre candidate

Se tra nove giorni, salvo un ulteriore posticipo, le buone impressioni venissero tradotte in designazione ufficiale, per la Spagna si tratterebbe della terza edizione, dopo quelle 2007 e 2010 organizzate a Valencia per volere di Alinghi. In attesa che i kiwi si pronuncino, rimangono in bilico l’altra spagnola Malaga, ultima a inserirsi nella contesa, l’irlandese Cork e la saudita Jeddah.

Le regole di stazza

Sembra invece ormai tramontata, a meno di pentimenti dell’ultimo minuto, l’ipotesi della permanenza in Nuova Zelanda. In coincidenza con il sopralluogo a Barcellona, New Zealand e il challenger of record Ineos Uk hanno diramato le regole di classe e specifiche tecniche per la progettazione dei monotipo AC75, con cui si correrà la 37a edizione. Ribadite le misure del progetto precedente e la randa “a doppia pelle”, anche nell’ottica di un abbattimento dei costi, sono stati invece eliminati la vela code 0, mai utilizzata nel 2021 ad Auckland, e il bompresso.

