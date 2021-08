Sprint nell’Isola del bonus 110%   

Dopo un periodo di incertezza legato alla burocrazia, le pratiche per ottenere il Superbonus 110% hanno avuto un incremento. La conferma è arrivata da un'analisi di Confartigianato Edilizia Sardegna, basata sui dati dell’Enea, sulla distribuzione territoriale degli interventi.

Boom

Da metà maggio a fine giugno, in circa 45 giorni, nell'Isola si è avuta una crescita dell’81,2% delle domande, che sono passate dalle 451 alle 817. Allo stesso tempo, si è registrato un aumento del 105,4% della somma complessiva ammessa a detrazione, che dai 56 milioni di euro è arrivata a sfiorare quota 115 milioni. Per quanto concerne il valore dei lavori, invece, si è raggiunta una cifra media di 141mila euro, a fronte dei 126mila rilevati in precedenza.

Le previsioni per il comparto dell'edilizia sembrerebbero, dunque, ottimistiche. Basti pensare che, a livello nazionale secondo i dati elaborati dall’Ance, dei 222 miliardi di euro di investimenti del Pnrr, attesi a livello nazionale, quasi la metà, 107,7 miliardi riguardano proprio il settore delle costruzioni. «Per supportare la ripresa - è precisato in una nota - occorre puntare sul sistema delle costruzioni. Con il Superbonus 110% l’edilizia privata sta vivendo una stagione di rinascita, spinta dalla ripresa del mercato immobiliare residenziale. In Sardegna le compravendite sono aumentate del 10% in più nel primo trimestre di quest’anno, rispetto allo stesso periodo del 2019».

Fiducia

I vertici regionali di Confartigianato edilizia evidenziano che, nel complesso, c'è un atteggiamento di fiducia, ma una nota stonata è rappresentata da questioni di natura burocratica. «Secondo una nostra recente indagine - spiega il presidente Giacomo Meloni - il 52,3% delle imprese contattate segnala il ritardato inizio delle attività, a causa di problemi burocratici, legati per esempio a sanatorie, mentre il 42,5% ha indicato la mancata risposta di uffici comunali e pubbliche amministrazioni».

Con le indicazioni di Confartigianato, recepite con il Dl Semplificazioni, l'auspicio è che le procedure possano diventare presto un po' più rapide.

C'è poi la mancata conferma dell'incentivo per il 2023, ma secondo Meloni ci sono probabilità di nuove proroghe. «Confidiamo nella prossima legge di bilancio - conclude - per questo auspicato prolungamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA