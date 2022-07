Sprint mondiale a Tortolì 

Uno sprint regale, anzi mondiale. La campionessa iridata e tricolore Elisa Balsamo rimonta sulla linea d’arrivo la pluridecorata Marianne Vos e regala al pubblico (finalmente numeroso) di Tortolì una giornata memorabile. Anzi, una pagina di storia, perché finalmente un’azzurra vince in maglia arcobaleno (anche se ieri aveva la verde del Gpm per esigenze di sponsor) al Giro d’Italia Donne. E siccome quella iridata e quella tricolore non bastavano, la cuneese ieri si è fatta dare anche quella rosa, che potrà sfoggiare oggi. Come una vera primadonna, la sceglierà in un guardaroba ampio, che comprende anche la maglia azzurra di migliore italiana in classifica e quella ciclamino della classifica a punti.

La tappa

La volata al termine della seconda tappa (e prima in linea) di questo 33° Giro d’Italia era data per fortemente probabile sin da quando il percorso era stato svelato. Ma questo non significa che fosse scontata. Anche perché, dopo la partenza da Villasimius, la corsa si è subito animata grazie a Franziska Brauße (Ceratizit-Wnt) che dopo 5,5 km è scattata assieme a Neve Bradbury (Canyon-Sram) ed è andata a prendersi il primo Gpm di questa edizione (un 4ª categoria sopra Cala Pira). Oggi vestirà la maglia verde che ieri è stata data a Elisa Balsamo in quanto terza classificata della crono (la seconda prendeva la ciclamino), nonostante la piemontese fosse titolare di quella azzurra mi migliore italiana, confermata ieri. Le due sono state poi raggiunte da Matilde Vitillo, Cristina Tonetti e, al km 58 da Inga Češulienė, Beatrice Rossato, Francesca Pisciali e Marta Jaskulska che si presa il traguardo volante di Tertenia e la maglia Bianca di miglior giovane.

L’epilogo

Quando mancavano 42 km all’arrivo e il vantaggio era sopra i 3’, le due Elisa del nostro ciclismo (Longo Borghini e Balsamo) si sono scambiate uno sguardo d’intesa. Le maglie bianche con la banda azzurra della Trek-Segafredo hanno risalito il gruppo e la forma del plotone si è improvvisamente allungata. Era ora di iniziare l’inseguimento, di andarsi a prendere l’obiettivo programmato. Davanti si sono guardate, perdendo una cinquantina di secondi solo per preparare la volata al traguardo volante e ai meno 10 l’inseguimento era completato. La Jumbo ha dato una mano nel finale, poi ai 300 metri Longo Borghini ha lanciato la campionessa del mondo che si è catapultata sulla ruota di Marianne Vos e l’ha infilzata con le ultime pedalate. «La squadra è stata spettacolare, dal primo all’ultimo chilometro. Cercheremo di difendere la maglia domani (oggi, ndr ) ma non abbiamo particolari pressioni: quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto», la soddisfazione della vincitrice, che però può ancora aggiungere qualcosa al proprio bottino oggi in viale Aldo Moro, al termine della Cala Gonone-Dorgali-Olbia, di 113, km (partenza alle 10.40, diretta su RaiSport dalle 12.45 e Rai2 dalle 14).