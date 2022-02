Spreco alimentare, l’Isola in campo 

Cinquantamila tonnellate di buon cibo finite ogni anno nella spazzatura. Sono i numeri impressionanti dello spreco alimentare in Sardegna in base ai numeri pubblicati su scala nazionale dalla Coldiretti ed elaborati dal Waste Watcher International , l'osservatorio internazionale sulle abitudini alimentari del terzo millennio.

Sardegna in prima fila

Un fenomeno sempre più preoccupante quanto paradossale in una società che proprio in questi mesi sta sperimentando sulle proprie tasche una delle crisi economiche più dure del recente passato, contro il quale ci si sta muovendo in massa grazie anche a giornate di sensibilizzazione, come quella di ieri, organizzate in tutto il Paese per informare i cittadini e cercare di arginare lo sperpero di alimenti che potrebbero aiutare i più bisognosi.

Nell’Isola in prima fila si è schierata anche quest’anno Campagna amica, la rete di mercati che ieri ha organizzato iniziative in tutta l’Isola coinvolgendo anche professionisti della ristorazione per aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica sul tema.

I numeri