Sprechi d’acqua e contatori spariti 

Quel tombino nelle campagne di Guspini che da due anni fa sciupare l’acqua non va proprio giù, così come il contatore portato via da Abbanoa che di fatto ha lasciato all’asciutto il museo della pecora nera di Ingurtosu. Due storie diverse, con un denominatore comune: danni alla terre coltivate e alla struttura museale in un’area votata al turismo. È proprio per questo le due querelle sono finite sul social, da una parte la denuncia del gestore-volontario della struttura museale, Paolo Isu, e dall’altra quella dei cittadini che da tempo segnalano al gestore del servizio idrico lo schiaffo ad un fetta di terra che soffre di siccità. Nei due casi una scia di polemiche contro Abbanoa.

Il contatore

La sua improvvisa scomparsa ha assunto i contorni di un giallo: Isu non sa darsi una spiegazione mentre Abbanoa afferma che il contatore non corrispondeva ad alcuna utenza. «Una settimana fa - racconta Isu - ho notato lo sportellino dell’acqua a bordi della strada aperto. Il contatore non c’era più e da un tubo scorreva acqua a terra. Sette giorni con questo spreco e al museo, 200 metri di distanza, i rubinetti asciutti. Per evitare il prolungarsi della perdita, ieri mattina ho tappato il tubo con un pezzo di legno. Aspettiamo la soluzione e anche chiarimenti». Cosa che non accade nella vicina struttura comunale, ex mineraria, che il Comune un paio d’anni fa ha ceduto alla fondazione “Il Cammino minerario di Santa Barbara” come centro di accoglienza dei pellegrini. «All’interno della locanda - dice il presidente Giampiero Pinna - l’acqua non è mai mancata. È vero, non abbiamo mai pagato una bolletta. Questo aspetto lo dovrò chiarire col Comune».

La storia

Il racconto su Facebook dei beninformati non lascia dubbi: i contatori sono stati messi dal Comune negli anni 2.000, col rifacimento delle condotte idriche e fognarie. Nel 2008, col passaggio ad Abbanoa tutto è rimasto invariato. Intestati al Comune? I vertici di Abbanoa lo escludono: «Non sospendiamo il servizio ai Comuni. Nel caso di morosità cerchiamo di risolvere la questione».