«Spray urticante e guardie sui bus» 

Insomma un caso simile a quello di alcune settimane fa avvenuto a Monserrato, con il conducente di un bus aggredito da un uomo con il figlio. «Ci auguriamo che le telecamere installate sul pullman abbiano ripreso in forma chiara tutte le fasi per poter così permettere di risalire ai componenti del gruppo che ha provocato questa situazione grave di pericolo durante un servizio pubblico», spiega Luigi Melis della segreteria Orsa Autoferro Tpl. «Per fortuna il conducente aveva con sé lo spray urticante e ha avuto la freddezza per difendersi. Ma questo non è lavorare in sicurezza». Il sindacato ha avvertito l’azienda che «con l’inizio della stagione estiva bisogna potenziare i controlli mirati sui bus». Inoltre servono ulteriori azioni: «Le squadre di verificatori dei titoli dovrebbero essere dotate di bodycam. E chiederemo con insistenza al Ctm di dotare ogni conducente in servizio di uno spray urticante».

Intanto i carabinieri della compagnia sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto sabato sera. Un gruppetto di ragazzini, a bordo del bus Pf diretto verso piazza Matteotti, ha infastidito con arroganza i passeggeri, impedendo anche alle persone di salire sul pullman. Il conducente, con 32 anni di servizio, ha cercato di riportare un po’ d’ordine e non riuscendoci ha avvisato la sala operativa del Ctm e le forze dell’ordine. Poi ha fermato l’autobus al Poetto, scatenando la ferocia dei giovanissimi: uno l’ho ha colpito con uno schiaffo, altri sembra che abbiano provato a raggiungerlo con dei pugni. Solo a quel punto, il conducente ha utilizzato lo spray urticante (non è una dotazione aziendale) evitando il peggio. Alcuni ragazzini hanno riportato irritazioni e sono stati soccorsi sul posto dal personale del 118. I carabinieri hanno identificato alcuni dei minorenni: uno è invece scappato.

Spray urticante in dotazione a tutti i conducenti, telecamerine portatili per i verificatori, postazioni di guida sui bus blindate e almeno tre pattuglie di guardie giurate pronte a intervenire in caso di necessità. Sono le richieste di una parte dei sindacati dei dipendenti del Ctm all’azienda dopo l’ennesima aggressione di un autista, avvenuta sabato sera al Poetto. «Siamo preoccupati», è il messaggio delle sigle Orsa, Autoferro, Tpl e Faisa Cisal, «perché con il periodo estivo le situazioni di pericolo per i lavoratori del Ctm che sono a bordo dei mezzi potrebbero essere sempre più frequenti».

Le indagini

La paura

Il vertice

I sindacati hanno chiesto anche un vertice con l’azienda per parlare del tema della sicurezza. «I conducenti sono troppo spesso presi di mira dai delinquenti», aggiunge Pino Camboni della Faisa Cisal. «Per questo abbiamo chiesto la postazione blindata per chi guida i bus e il pronto intervento di almeno tre pattuglie di guardie giurate in caso di problemi. Passano i mesi, gli anni e puntualmente le aggressioni si ripetono. Aspettiamo che chi di dovere ci convochi per seguire una strategia comune».

