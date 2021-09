Sprangate, la verità in un video  

La verità sul pestaggio in un video. I carabinieri di Villacidro hanno acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza del parcheggio davanti al centro commerciale Sant’Ignazio dove sabato scorso Aliou Sall, 50enne senegalese, è stato picchiato a colpi di spranga. Dalla caserma di via Nazionale non filtra alcuna informazione ma l’uomo che ha più volte colpito l’ambulante urlandogli insulti razzisti potrebbe presto essere identificato.

Nel frattempo l’intero paese, dove Aliou Sall vive da undici anni e che tutti qua chiamano Demba, sta mostrando il suo volto migliore. «Dopo quello che è successo nel parcheggio e l’ultimo malore a causa del quale lunedì sono tornato al Pronto soccorso, molte persone si sono offerte di aiutarmi – racconta Aliou – . Qualcuno mi ha portato la spesa fino a casa e qualcun altro mi ha chiesto cosa mi avessero prescritto all’ospedale così da potere comprare i farmaci per me».

Catena solidale

A quarantotto ore dal pestaggio per il quale i dottori dell’ospedale di San Gavino gli avevano già assegnato venti giorni di cure, infatti, Aliou Sall è stato trasportato di nuovo d’urgenza al Nostra Signora di Bonaria. Lunedì mattina, mentre andava dal suo medico di base per un terribile mal di testa causato molto probabilmente proprio dai colpi ricevuti nel parcheggio, Sall è svenuto per strada: immediati i soccorsi della polizia locale che ha chiamato il 118. Dimesso dopo diverse ore, il cinquantenne è così tornato a casa. Da allora ogni villacidrese ha cercato di aiutarlo: «Hanno contribuito materialmente e moralmente anche dedicandomi il loro tempo per fare due chiacchiere». Non solo, Aliou Sall – che ha presentato denuncia per l’aggressione subita – sarà assistito gratuitamente dall’avvocato Beppe Cirronis. «Lo conosco da molto tempo. In diverse occasioni mi ha chiesto qualche consiglio. Qualche giorno fa mi ha telefonato per raccontarmi quel che gli era accaduto. Sall ha diritto al patrocinio a spese dello Stato per le sue condizioni reddituali e pertanto presenterà la relativa istanza nei prossimi giorni».