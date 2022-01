«Sposati, poi scegli il medico» 

«O ti sposi oppure non puoi scegliere questo medico». Sembra uno scherzo, invece è accaduto realmente. Dove? A Terralba, nell’ambulatorio dell’Asl dove si ricevono i cittadini che vogliono cambiare il medico di base. Per una donna residente nella cittadina però scegliere un nuovo dottore, lo stesso che assiste il suo compagno, non è stato possibile perché ancora non è convolata a nozze. Un nucleo familiare a tutti gli effetti insomma, anche senza fede al dito.

La storia

La protagonista della disavventura è Alessandra Spina, 48 anni. Lei ha ricevuto un due di picche da parte dell'impiegato che nella struttura della Asl si occupa della scelta e della revoca del medico. «Sia per comodità, sia per la fiducia che ho verso il dottor Francesco Siddi che da anni cura il mio compagno, ho deciso anche io di scegliere lui – racconta - Ma quando l’impiegato dell’ufficio ha scoperto che non ero sposata mi ha detto che non poteva effettuare il ricongiungimento familiare come previsto dalla legge. E quindi scegliere lo stesso medico del mio compagno». Ma non è la prima volta che accade: «Ho provato a fare la stessa richiesta anche nel 2013 – va avanti Alessandra Spina – con lo stesso risultato».

La legge

Eppure la normativa dice altro. L’articolo 25 dell’Accordo collettivo nazionale che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale, alla voce “scelta del medico” recita che il paziente ha diritto di scegliere il medico per sé e per i propri familiari o soggetti anagraficamente conviventi fra quelli iscritti nell’elenco relativo all'ambito territoriale di residenza. «A questo punto chiederò spiegazioni alla direzione sanitaria – va avanti la donna - Tutto questo mi sembra una discriminazione bella e buona. Io non devo sentirmi costretta a sposarmi perché non posso scegliere il medico del mio compagno».