Sport, oratori e scout Ecco chi sta salvando bimbi e adolescenti 

In controtendenza rispetto alla gran parte dei centri sardi a Sestè è in in aumento, seppure di poche unità, la popolazione dei giovani. Anche se è in netto calo quella dei giovanissimi, a causa del fatto che come ovunque si fanno meno figli. Lo chiariscono le statistiche degli ultimi anni che hanno confermato, pochi mesi fa, come quasi un quinto dei residenti abbia meno di 18 anni. A conti fatti i minorenni in città sono 3991, sette in più rispetto all'anno scorso e 9 in più rispetto al 2019. D'altro canto, però, sono in continuo calo gli infra14enni, scesi a 2.952 (mentre cinque anni fa erano 3.418).

Il mondo dello sport

Tredici sono le associazioni culturali e sportive che lavorano con i giovanissimi, impegnando complessivamente poco meno di 800 ragazzi. Il numero maggiore, neanche a dirlo, pratica calcio e calcetto. «Attualmente abbiamo tesserati 180 ragazzi», racconta Andrea Leporati, al timone della Polisportiva Sestu, ospitata nel campo comunale di Corso Italia, «i giovani di oggi sono meno motivati rispetto al passato, perché ci sono i videogiochi ed i telefonini a distrarli. Ma abbiamo cercato di creare un ambiente familiare e accettiamo tutti quelli che vogliono fare sport». Circa duecento, poi, sono i ragazzini iscritti all’Omega Calcio. «Quest’anno», spiega Luciano Ledda, il dirigente, «abbiamo avuto un crollo delle frequentazioni a causa del Covid. Ora confidiamo che i bambini tornino ad allenarsi». Impegnata da oltre mezzo secolo nel mondo della pallavolo (per la precisione 55 anni), c’è poi la Stella Azzurra che ha fatto crescere intere generazioni di sportivi. «Abbiamo atleti in tutte le categorie», chiarisce Massimo Collu, uno dei dirigenti storici del volley sestese, «oltre alle attività in palestra, ci sono quelle all’aperto con il beach volley. Purtroppo è mancata l’attività per i più piccoli e questo ci ha rattristato molto».

La parrocchia e gli scout

Tra catechismo e attività nei due oratori di San Giorgio e Nostra Signora delle Grazia, sono quasi 1700 i bambini ed i ragazzi (tra i 6 ed i 14 anni) che partecipano alle attività parrocchiali. «Appena c’è stato possibile riattivarli in sicurezza nonostante il Covid», spiega monsignor Franco Puddu, parroco della Madonna delle Grazie, «abbiamo riaperto gli oratori, dove si socializza con attività ludiche e culturali». Da decenni, poi, è operativo un gruppo scout (Sestu 1 dell’Agesci) con 80 iscritti, guidati dai capigruppo Chiara Spanu e Alessio Iannuzzi. «Abbiamo tantissime richieste», ammette il secondo, «ma essendo dieci educatori purtroppo non possiamo esaudirle tutte. I ragazzi hanno voglia di fare esperienze e anche volontariato, bisogna solamente motivarli».

Il centro giovani

Sessanta sono i bambini ed i ragazzi iscritti ai laboratori giornalieri del centro giovani comunale “Giovanni Spiga”. «Per noi la socializzazione e la formazione dei ragazzi è fondamentale», spiega Ilaria Annis, assessora alle Politiche giovanili, «per questo 5 anni fa abbiamo riaperto il Centro. La scorsa settimana è iniziata la gestione della nuova cooperativa e quest’anno abbiamo tanti corsi nuovi, come quello di fotografia. Abbiamo in programma anche corsi professionali per creare contenuti web e social e sosteniamo chiunque operi con gli adolescenti che hanno sofferto particolarmente per la pandemia».

