«Sport gratis contro la dipendenza dai tablet» 

Oltre un mese di sport gratuito per i bambini di tre anni. In campo quattro società sportive, la Ferrini basket in testa, con la Ritmica 2000, il Tennis tavolo Quartu e lo Sporting club tennis, che hanno deciso di scommettere nell’iniziativa con l’obiettivo di diffondere la cultura dello sport fra i più piccoli, senza discriminazioni fra chi se lo può permettere e chi no. «E sensibilizzare le famiglie all’importanza dell’avvio della pratica sportiva per i propri figli», spiega il presidente della Ferrini basket Alberto Zoncheddu. «Lo sport è uno strumento di inclusione, e come tale deve essere un diritto garantito per ogni bambino».

Il calendario

Le attività ludico-motorie sono in programma dal 26 aprile al 31 maggio nella palestra di via Pessina. Porte aperte quattro giorni alla settimana, prima però occorre prenotarsi tramite mail. Basket, danza ritmica, tennis, «ma la finalità dell’iniziativa non è concentrarci su ogni singola disciplina, ma lavorare sullo sport in senso più ampio, un’attività ludico-motoria che mette al centro i bambini. Come società sportive ci siamo rese conto che, al di là dei problemi strutturali degli impianti cittadini, sta mancando la vocazione sportiva e la voglia di fare sport. Questo perché esistono nuovi input, i social network in primis, che in età adolescenziale rischiano di creare una serie di problematiche, a partire dal cyberbullismo. Problemi che vorremmo prevenire», dice il dirigente sportivo, «dando la possibilità di fare sport, anziché stare con un telefonino o un videogioco fra le mani».

La fascia d’età

Sport gratuito per un mese, ma l’idea è quella di offrire questa possibilità tutto l’anno ai bambini quartesi sino ai 5 anni. «L’obiettivo è poter coinvolgere tutte le società cittadine e allargare sempre di più la fascia di età dei destinatari. Vogliamo fare di Quartu un polo d’avanguardia a livello nazionale dove, grazie all’interazione fra società sportive, amministrazione comunale, federazioni e soggetti privati, si garantisca lo sport gratuito per tutti i bambini da 0 a 5 anni». Ora si parte con un mese prova, poi si lavorerà a un progetto più strutturato. Sport a costo zero grazie al supporto economico di alcuni privati. «C’è un’azienda di produttori agricoli che darà il suo contributo anche per sensibilizzare alla corretta alimentazione e all’uso di prodotti a chilometro zero», dice Zoncheddu, «insieme ad un asilo privato, una società che si occupa di attrezzature per lo sport». E una cooperativa quartese che lavora nell’ambito dell’inclusione. «Purtroppo la situazione di disagio economico vissuto da molte famiglie, rischia di trasformare lo sport in un lusso e dunque in un elemento di discriminazione, rischio che bisogna eliminare».