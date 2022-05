Sport e inclusione, approda in città il tennis arcobaleno  

Sport, diritti civili, ma anche ricadute economiche per il territorio quartese grazie al protocollo d’intesa - pronto ad essere siglato - fra associazioni Lgbt e Comune, che punta sul turismo con tanto di bandiera arcobaleno che dalla prossima settimana sventolerà nel Municipio e nel lungomare quartese. Per il torneo sono attesi sessantotto atleti e atlete Lgbt provenienti da tutto il mondo: Giappone, Canada, Polonia, Svizzera, Germania, Spagna, Jamaica, Stati Uniti e Hong Kong. «Un’adesione che va oltre le aspettative se pensiamo che si tratta di un torneo che fa tappa per la prima volta in città, oltre che nell’Isola», commenta Michele Pipia, rappresentante dell’Arc, l’associazione da sempre al fianco della comunità Lgbt, e presidente di Baa-bà, l’associazione che promuove il turismo omosessuale in Sardegna.

Un torneo di tennis arcobaleno, per dire basta all’omofobia e promuovere l’integrazione senza discriminazioni. Fulcro dell’iniziativa Lgbt - acronimo di lesbica, gay, bisessuale e transgender - saranno i campi dello Sporting club lungo l’ex statale 554, che dal 3 al 5 giugno ospiteranno il Sardinia Flamingo Open, il torneo di tennis legato al mondo omosessuale che per la prima volta si svolgerà in Sardegna, a Quartu, all’interno del circuito internazionale Glta, il gay and lesbian tennis alliance, che tocca città come Miami, Parigi, Berlino, Sydney, Milano, Roma.

Un torneo di tennis arcobaleno, per dire basta all’omofobia e promuovere l’integrazione senza discriminazioni. Fulcro dell’iniziativa Lgbt - acronimo di lesbica, gay, bisessuale e transgender - saranno i campi dello Sporting club lungo l’ex statale 554, che dal 3 al 5 giugno ospiteranno il Sardinia Flamingo Open, il torneo di tennis legato al mondo omosessuale che per la prima volta si svolgerà in Sardegna, a Quartu, all’interno del circuito internazionale Glta, il gay and lesbian tennis alliance, che tocca città come Miami, Parigi, Berlino, Sydney, Milano, Roma.

Il programma

Sport, diritti civili, ma anche ricadute economiche per il territorio quartese grazie al protocollo d’intesa - pronto ad essere siglato - fra associazioni Lgbt e Comune, che punta sul turismo con tanto di bandiera arcobaleno che dalla prossima settimana sventolerà nel Municipio e nel lungomare quartese. Per il torneo sono attesi sessantotto atleti e atlete Lgbt provenienti da tutto il mondo: Giappone, Canada, Polonia, Svizzera, Germania, Spagna, Jamaica, Stati Uniti e Hong Kong. «Un’adesione che va oltre le aspettative se pensiamo che si tratta di un torneo che fa tappa per la prima volta in città, oltre che nell’Isola», commenta Michele Pipia, rappresentante dell’Arc, l’associazione da sempre al fianco della comunità Lgbt, e presidente di Baa-bà, l’associazione che promuove il turismo omosessuale in Sardegna.

Le giornate

Oltre cento partite spalmate nella tre giorni di sport. «Un torneo mondiale che mira a sensibilizzare la città e l’intera Isola contro le discriminazioni», sottolinea la vicepresidente di Baa-bà Barbara De Luca, «perché sul fronte omofobia purtroppo c’è ancora lottare, e noi continueremo a farlo affinché l’omosessualità non debba più essere un tabù».

In prima linea lo sport cittadino. Lo Sporting club, che mette a disposizione gli impianti di via Tharros per il torneo. E Alberto Zoncheddu, presidente della Ferrini basket, che si è occupato di organizzare la parte tecnica dell’iniziativa. «Ci stiamo lavorando da due anni», racconta Zoncheddu, «abbiamo rimandato per via del Covid. L’iniziativa mette insieme sport e diritti civili, con una ricaduta economica e turistica per la città. Molti atleti verranno alcuni giorni prima, altri resteranno anche dopo il torneo, soggiorneranno in città e vorranno visitare le bellezze che offre il nostro territorio». Tappe già sicure il parco di Molentargius e la spiaggia del Poetto. «Sarà anche una vetrina importante, e l’occasione per dimostrare che anche attraverso lo sport si può sensibilizzare l’opinione pubblica».

La politica

Non manca il sostegno del Comune, in particolare dell’assessorato Lgbt guidato da Cinzia Carta. «Un’iniziativa importante che abbiamo sposato da subito, e non potrà che far bene alla città», dice l’esponente della Giunta. In ballo ci sono anche una serie di altre iniziative dell’assessorato: progetti che coinvolgono le scuole superiori, ma anche un protocollo d’intesa con le associazioni Lgbt locali e isolane per promuovere il turismo omosessuale in città. Con tanto di bandiera che verrà issata la settimana prossima - in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e transfobia - fuori dal Comune e nella rotonda del lungomare di fronte al locale La Marinella, insieme alla bandiera blu che promuove anche quest’anno il Poetto quartese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata