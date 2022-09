Spopolamento, è un incubo 

Un quadro a tinte fosche. La popolazione ogliastrina residente è in rapida discesa: da 56.008 di inizio 2016 a 53.217 al primo gennaio 2022 fino a 35 mila nel 2070, secondo un report sulle proiezioni demografiche elaborato dall’Istat. Insomma, 20 mila in meno nel giro di mezzo secolo. Le previsioni sul futuro demografico nella terra della longevità non sono una vera sorpresa, ma non per questo meno allarmanti. Il rapporto tra giovani e anziani sarà di 1 a 3 nel 2070 mentre la popolazione in età lavorativa subirà un crollo verticale in 50 anni. Interi paesi, in una zona che già oggi mostra una forte disomogeneità territoriale, sono destinati a sparire dalla cartina geografica.

Verso il deserto

In base alla prospettiva il calo in mezzo secolo sarà del 35 per cento. Lo scorso anno soltanto cinque paesi hanno segnato una tendenza positiva, una goccia nel mare della desertificazione: Tortolì, Tertenia, Girasole, Loceri e Cardedu. Il fenomeno dello spopolamento, che s’intreccia con la sempre più marcata carenza di servizi (su tutti il punto nascita dell’ospedale di Lanusei) è più accentuato nei centri dell’interno. «Quello dello spopolamento - ammette Davide Burchi, 44 anni, sindaco di Lanusei - non è un problema, bensì è il problema. Mentre la popolazione mondiale continua a crescere, quella sarda e ogliastrina decresce in maniera rapidissima e non si capisce perché non ci siano politiche strutturali che cerchino di invertire la tendenza». Lanusei, ad esempio, è uno dei centri che soffre lo spopolamento: «In questa situazione - dice Burchi - si rischia di essere snaturati. Forse le politiche adottate finora non hanno sortito effetti e a questo punto va fatto un investimento».

Tagli letali

Tocca il tasto dei servizi anche Ivan Mameli (37), sindaco di Bari Sardo: «Se continuiamo a tagliare servizi dai piccoli centri è normale che la gente scappi. Pensiamo all’assistenza del medico di base o al punto nascita chiuso, handicap che ci ha portato indietro di mezzo secolo. Esiste anche il problema dei trasporti locali, perché è vero che i nostri paesi sono tutti vicini in linea d’aria, ma in termini infrastrutturali siamo molto indietro».