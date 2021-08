Spissu, è iniziata l’avventura 

Sassari. La lunga e incredibile estate del play sardo più forte di sempre. Da Sassari a Tokyo, dall'Olimpiade alla Liga Acb, dal Malaga a Sassari e infine l'approdo a Kazan e all'Eurolega dove affronterà da avversario Gigi Datome e Milano. Due mesi sulle montagne russe di emozioni e colpi di scena. Fare e disfare le valigie, riempirla anche di speranze e ambizioni, non tutte soddisfatte, ma senza mai perdere la sua testardaggine di volere fare uno step in più, di «uscire dalla comfort zone» come ha ripetuto. Spissu è un modello per i ragazzini: giocatore dal fisico normale (184 cm di altezza, con qualche muscolo in più nelle ultime stagioni), ha saputo partire dal basso e superare difficoltà e scetticismo di chi pensava che «in A2 può starci come cambio, non da protagonista». Lo ha fatto pure stavolta.

Marco e l'Olimpiade

Prima di lui solo un precedente sardo: Nunzia Serradimigni ai Giochi Olimpici di Mosca 1980. Marco, che è stato allenato da ragazzino proprio dalla concittadina, è andato fortissimo sino all'infortunio in Germania (a fine giugno) nelle gare di preparazione alle qualificazioni. Rientrato in anticipo e probabilmente non al meglio ha comunque giocato contro Porto Rico e Repubblica Dominicana, mentre è rimasto in panchina contro la Serbia, nella gara per l'approdo a Tokyo. Nell'Olimpiade ha giocato solo 5' contro l'Australia, complice l'esplosione di Mannion e l'affidabilità difensiva di Pajola. Qualche minuto in più lo meritava. Marco ha comunque commentato: «Grazie a chi ha fatto parte di questo viaggio fantastico. Un onore e un privilegio aver partecipato alle Olimpiadi. Usciamo a testa alta consapevoli di aver dato tutto!».

Dalla Spagna alla Russia

Nel frattempo si discuteva tra Dinamo (contratto sino al 2023) e Malaga per la cessione in anticipo. Dopo oltre un mese, il 28 luglio l'annuncio: biennale per giocare nella Liga Acb e in Champions. Il 12 agosto la doccia fredda: il Malaga ritiene nullo il contratto perché Spissu «non ha passato le visite mediche». I medici della Fip difendono il giocatore, sostenendo che «è idoneo alla pratica sportiva agonistica». Il muro contro muro sembra portare a una causa, mentre Malaga annuncia l'ingaggio dell'ex Avellino Norris Cole, aumentando i sospetti di una manovra poco chiara. Il procuratore Matteo Comellini ha detto: «Marco è stato danneggiato», facendo intuire che la querelle non è finita. Sette giorni dopo la chiamata dello Unics Kazan, dove il general manager è Claudio Coldebella, ex play della Virtus Bologna. Un anno di contratto più possibilità di rinnovo. “È proprio vero: si chiude una porta e si apre un portone. Can’t wait for this opportunity in front of me, let’s go Unics! Adios” scrive sui social. Marco è partito ieri per la Russia, dove in autunno e inverno si vive sotto zero. Ma dentro la valigia ha motivazioni, ostinazione e l'affetto dei tifosi a riscaldarlo.

