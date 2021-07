Spissu, 4 mori tricolori 

La bandiera dei 4 mori alla sfilata di Tokyo è stato il gustoso antipasto dell'avventura di Marco Spissu all'Olimpiade con la nazionale di basket. Si gioca domani all'alba: le 6.40 italiane (diretta su Rai 2) ma nel Paese del Sol Levante saranno le 13.40. L'avversaria è la Germania. A seguire il match tra le altre due selezioni del girone: Australia e Nigeria.

Un evento che nel basket isolano aveva vissuto finora solo Nunzia Serradimigni, ma ieri Marco Spissu ha potuto effettuare la sfilata, vietata invece per il boicottaggio alle nazionali italiane a Mosca 1980: «Ora ho realizzato un pochino! Orgoglioso di rappresentare l’Italia e la Sardegna alle Olimpiadi!».

Per il play sassarese un'estate rivoluzionaria dato che ormai è imminente l'approdo nel campionato spagnolo alla corte del Malaga. Almeno con un biennale. Spissu ha trovato l'accordo col club spagnolo, poi la lunga trattativa con la Dinamo per il buy out in compensazione dell'anno di contratto che aveva ancora. Cifra oscillante tra i 100 e 150 mila. Con Spissu in partenza, caccia aperta al play straniero che lo sostituirà.

La Germania

Avversaria tosta nonostante assenze importanti da Nba quali Schroder, Theis e Hartenstein. La nazionale tedesca è strapiena di giocatori alti dai 205 cm in su. Il più pericoloso è l'alapivot di 211 cm Moe Wagner che ha giocato la stagione 2020/21 tra Wizards, Boston Celtics e Orlando Magic. Altri giocatori di stazza importante sono il centro Voigtmann, 209 cm del Cska Mosca, le alipivot Benzing del Saragozza, Barthel del Fenerbahce e Thiemann del Bayern Monaco. L'altro giocatore da Nba è il play Bonga che milita a Washington e supera abbonantemente i due metri. Ultimo precedente ufficiale tra le due nazionali nel 2017: vittoria della Germania nella fase a girone dell’Europeo in Israele con il punteggio di 61-55.

Calendario e formula

Domani si gioca anche Australia-Nigeria, mercoledì Nigeria-Germania e (alle 10.20 italiane) Italia-Australia. Sabato Italia-Nigeria (6.40) e Australia-Germania. Martedì 3 agosto i quarti di finale, giovedì 5 le semifinali e sabato 7 le finali. Accedono ai quarti di finale le prime due classificate di ciascuno dei tre gironi da quattro squadre e le due migliori terze. Nel Gruppo A ci sono Iran, Francia, Usa e Repubblica Ceca, nel C Argentina, Giappone, Spagna e Slovenia.

RIPRODUZIONE RISERVATA