Spiragli per un nuovo medico 

Sono arrivati nel capoluogo isolano alcuni su un pullman appositamente noleggiato, altri in auto: da Burcei a Cagliari per rivendicare la nomina di un medico di base in sostituzione di quello andato in pensione alla fine dello scorso anno. Oggi, nel paese delle ciliege, 1.250 persone sono senza medico: una delegazione di cittadini è stata ricevuta assieme al sindaco Simone Monni e alla Giunta comunale dal direttore generale di Ares Marcello Tidore e dal direttore del distretto della Asl 8 Ugo Storelli, ai quali hanno ribadito la loro richiesta.

L’impegno

Se fino a ieri incontri e contatti telefonici e scritti non erano serviti a nominare il nuovo medico, questa volta sembrano aprirsi nuove speranze: Tidore e Storelli hanno annunciato il bando per il nuovo incarico che entro una decina di giorni potrebbe garantire la nomina del sanitario a tempo indeterminato. «Sono arrivate risposte concrete alle nostre richieste», dice il sindaco Simone Monni: «L’Ares potrebbe mobilitare i due pediatri che sino a qualche giorno fa hanno offerto la loro collaborazione diretta in paese anche per la ricettazione dei farmaci. Abbiamo chiesto anche la disponibilità di un impiegato amministrativo in appoggio agli stessi sanitari. Siamo rimasti moderatamente soddisfatti dalla risposte ricevute».

Il pensionamento

I problemi a Burcei sono iniziati alla fine dell’anno scorso, quando uno dei due medici di base attivi in paese è andato in pensione e 1.250 residenti su 2.700 si sono ritrovati senza assistenza. Un disagio pesantissimo: molti, vista anche la difficoltà ad avere una ricetta sanitaria, hanno rinunciato anche alle visite specialistiche. Una situazione preoccupante, in un periodo di pandemia e in un paese come Burcei che per due volte in pochi mesi è diventato zona rossa. Per fortuna è seguita la collaborazione di due pediatri che già operavano a Burcei e che ora su richiesta di Ares, potrebbero nuovamente mettersi a disposizione sino alla nomina di un nuovo medico attesa con ansia, ma ora anche con un po’ più di fiducia, da mministratori e cittadini.