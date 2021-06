Spiragli di intesa tra Grillo e Conte 

Si aprono spiragli di dialogo per ricucire lo strappo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Sedimentato lo choc che le dure parole espresse dal fondatore del Movimento hanno provocato al diretto interessato e a tutti i 5 Stelle, i pontieri sono al lavoro per cercare una via d’uscita che consenta ad entrambi di trovare un compromesso che non suoni, per nessuno dei due, come uno smacco mortificante. Conte dovrebbe insomma soprassedere alla richiesta di pubbliche scuse da parte di Grillo: l’ipotesi sarebbe ormai superata anche perché, oltre che difficilmente realizzabile, rischierebbe di esporre il Movimento a nuove ed inutili tensioni.

Il segnale

Ma ciò non toglie che l’ex premier si aspetti comunque un segnale, un riconoscimento da parte di Beppe Grillo della fiducia riposta nella possibilità di Conte di rilanciare il Movimento, senza mandare a gambe all'aria l'intero progetto pentastellato. E il segnale, a meno che Conte non dovesse decidere di rimettere il “mandato” nelle mani di Grillo affidandogli la scelta di riconfermarlo o meno, deve arrivare al più presto, entro le prossime ore, perché domani (anche se si vocifera di decisioni più imminenti), l’ex premier e candidato leader M5S renderà pubbliche le sue intenzioni riguardo la prospettiva di portare avanti, o meno, il suo piano di rifondazione del Movimento. I pontieri sono al lavoro e con discrezione cercano di riallacciare il filo del dialogo.

Le trattative

Di contatti diretti tra il fondatore e il candidato leader non ce ne sarebbero stati: «Di novità non ce ne sono, siamo alla situazione di ieri», riferisce in proposito una fonte vicina all’avvocato. Qualche spiraglio pare aprirsi. «Insieme abbiamo affrontato diverse fasi, anche le più difficili e complicate, ma le abbiamo sempre superate usando testa e cuore», è il messaggio velato di ottimismo che arriva da Luigi Di Maio, l'ex capo politico che come altri esponenti di peso del Movimento sta tenendo i contatti tra le parti. Il ministro degli Esteri, rientrato dalla Slovenia, si è chiuso nel suo ufficio e da lì ha giocato le sue carte da mediatore. «Il bene che tutti vogliamo al Movimento è il pilastro su cui fondare le nostre decisioni», ricorda il ministro che rinnova il suo invito a ritrovare compattezza: «Diamo il massimo e rimaniamo uniti». La convinzione di tanti è che non ci siano altre vie d'uscita. Anche se Conte ha dalla sua un consenso tra gli elettori che potrebbe convincerlo a prendere armi e bagagli e lanciare una sua lista. Un’ipotesi che atterrisce i parlamentari, «terrorizzati» dall’ipotesi di una scissione. Perché se è vero che i contiani al Senato sono la maggioranza, la scissione rischierebbe di far scomparire il Movimento in un ramo del parlamento. Una prima spiegazione della posizione di Grillo potrebbe leggersi nel post che ha pubblicato sul suo blog: una dotta dissertazione di un neuroscienziato che nella sostanza dice che non esiste il libero arbitrio e che molte delle decisioni che prendiamo il più delle volte vengono prese inconsciamente.

