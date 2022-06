Spionaggio su Solinas: a giudizio 

L’essere entrati dieci volte nella banca dati dell’Università per cercare, tra i documenti interni, quale percorso di studi avesse seguito il governatore Cristian Solinas, costa il processo ai sassaresi Franca Carmela Sanna, Liana Carboni, Paolo Deledda, Barbara Pes e Laura Mureddu, a Luigi Antonio Catogno di Alghero e a Michele Meloni di Ittiri: i sette dipendenti dell’Ateneo responsabili di un’attività ritenuta illecita dalla Procura di Cagliari, che li aveva portati davanti al giudice delle udienze preliminari per rispondere di un “accesso abusivo a un sistema informatico” prima di chiedere poi il non luogo a procedere, lo scorso marzo, sul presupposto che ciascuno di loro, pur avendo proceduto a quella verifica per scopi «non nobili», aveva comunque le password per utilizzare il sistema. Quindi poteva farlo. Ieri a Cagliari però la gup Manuela Anzani ha deciso di disporre comunque il processo per tutti, fissando all’8 novembre il primo appuntamento dibattimentale davanti al giudice monocratico di Sassari. Qui si capirà se è stato commesso o no un reato.

Le indagini

L’iniziativa accoglie la richiesta avanzata da Solinas tramite l’avvocato di parte civile Salvatore Casula a fronte di quella (opposta) presentata dai legali Teresa Pes, Elias Vacca, Nicola Satta, Sebastiano Chironi, Nanni Campus, Maurizio Serra, Nicola Satta, Camilla Pirono e Nicola Andrea Oggiano per conto degli imputati. L’inchiesta era stata avviata nel 2019, quando i magistrati della Direzione distrettuale antimafia avevano ricevuto una segnalazione sul presunto utilizzo illecito delle chiavi di ricerca, aperto un’inchiesta e iscritto i sette lavoratori sul registro degli indagati. L’ipotesi era che i dipendenti avessero voluto verificare la carriera universitaria del presidente della Regione (laureatosi in Giurisprudenza nell’Ateneo sassarese) dopo l’uscita di alcuni servizi giornalistici a livello nazionale, pubblicati da Il Fatto Quotidiano, nei quali si parlava di dieci esami registrati nell’arco di tre mesi e si metteva in dubbio il suo percorso di studi.

I difensori

Gli imputati nell’udienza davanti alla gup avevano spiegato che l’intenzione era semplicemente controllare se le presunte irregolarità nel cammino universitario di Solinas riguardassero eventualmente il proprio settore (tasse, biblioteca e così via) e accertare la regolarità (o meno) della situazione; in ogni caso, a loro dire erano comunque autorizzati a entrare nel sistema. Tesi condivisa, pare, dalla stessa Università che, nel corso dell’inchiesta, tramite la direzione generale avrebbe ribadito la regolarità di quel comportamento. La stessa pm Diana Lecca aveva in sostanza accolto l’ipotesi, chiedendo alla fine il non luogo a procedere per tutti.