Spinazzola, Europei finiti 

La smorfia prima, le lacrime poi. Si era capito subito che l’Europeo di Leonardo Spinazzola si era chiuso con quello scatto sulla fascia sinistra nella gara dei quarti col Belgio. Ieri, impietosi, gli esami strumentali hanno confermato la prima diagnosi dello staff medico della Nazionale: rottura sottocutanea del tendine D'Achille sinistro. Spinazzola è così rientrato a Roma, accompagnato dal professor Ferretti, affidandosi al club di appartenenza, la Roma. Già deciso il percorso: oggi il giocatore partirà per la Finlandia, dove sarà operato per la ricostruzione del tendine. Probabile uno stop di circa 5 mesi

Il saluto dei compagni

Al momento dell’infortunio, il primo a soccorrere Spinazzola è stato il compagno di club e nazionale Bryan Cristante. Ma tutto il gruppo azzurro si è stretto attorno all'esterno di Foligno, cui già sul volo di rientro in Italia i compagni hanno dedicato un coro di incoraggiamento. Poi, ieri, l’incontro prima di lasciare il ritiro di Coverciano. Un applauso di gruppo, poi gli abbracci dei compagni, alzatisi uno per uno a salutare il giocatore infortunato, e del ct, Roberto Mancini. È stato un arrivederci tra lo scherzoso e il commosso, il tutto ripreso in un video di oltre due minuti, diffuso sui social dalla Figc e dallo stesso giocatore della Roma. Un po' impacciato dalle stampelle, Spinazzola ha lasciato la grande sala da pranzo dove i compagni lo hanno salutato con un grande applauso, e mentre i senatori, Chiellini e Bonucci, lo hanno abbracciato per primi, dal gruppo si è alzato un coro "Spina, Spina". Tra battute scherzose e pacche sulle spalle a nascondere un po' l'amarezza e la commozione, Spinazzola si è poi avvicinato al tavolo dello staff tecnico per ricevere l'abbraccio di Mancini.

Parla Gravina

E a Spinazzola è dedicato il pensiero del presidente federale Gabriele Gravina: «È stato emotivamente coinvolgente rientrare nello spogliatoio e vedere un clima come se avessimo perso solo perché un compagno aveva avuto un infortunio. È uno dei momenti che più ricorderò nella mia carriera di sportivo. Entrando nello spogliatoio c'era un silenzio tombale. Gli auguro un rientro veloce e rapido».

“

Purtroppo sappiamo tutti com'è andata, ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande

gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto, ne sono sicuro

Leonardo

Spinazzola