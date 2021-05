Spiava i dipendenti, denunciato 

Era stato multato con l’accusa di aver spiato i propri dipendenti attraverso un impianto di videosorveglianza. Appena 387 euro di ammenda che, se pagata, avrebbe trasformato il presunto illecito a penale ad amministrativo. Un possibile colpo di spugna, o quasi, che però non c’è stato, stando alla svolta che ora ha avuto questo caso. L’imprenditore, titolare di un bar a Sestu dove alcuni mesi fa avevano fatto visita i carabinieri dell’Ispettorato del lavoro, pare che non abbia pagato. Lo ha fatto di proposito convinto delle sue ragioni, oppure ha dimenticato? Il risultato che della vicenda ora se ne occuperanno i giudici. Almeno queste sono le conclusioni degli inquirenti, con la posizione dell’indagato che prende un’altra piega.

Stando sempre al comunicato delle forze dell’ordine, l’uomo, avrebbe realizzato in un bar-pasticceria che gestisce a Sestu un impianto di videosorveglianza col quale avrebbe potuto controllare da remoto i propri dipendenti. Una procedura che sarebbe tutt’ora vietata dallo “Statuto dei lavoratori”, del 1970 ma ancora valido.

La contestazione

Secondo questa stessa norma, evidentemente ancora vigente, in sostanza, i datori di lavoro non possono vigilare i propri dipendenti con strumenti audiovisivi. Avrebbe potuto farlo in realtà rispettando alcune garanzie di legge poste a tutela dei suoi dipendenti, con espressa autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro oppure in virtù di un accordo sindacale. Tante pieghe insomma e tanta burocrazia. Nulla di tutto questo, stando sempre alle forze dell’ordine, sarebbe mai avvenuto ed i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari gli avevano contestato, un’ammenda da 387 euro che una volta pagata e, previa rimozione dell’impianto, avrebbe trasformato, come detto, l’illecito da penale ad amministrativo. Con una vicenda, curiosa, che sarebbe già chiusa. La sanzione non risulta però pagata, e il procedimento penale di conseguenza dovrebbe andare avanti.

I controlli

La vicenda che risale a diversi mesi fa quando i carabinieri dell’Ispettorato del lavoro avevano effettuato un normalissimo controllo in diversi esercizi pubblici, arrivando anche al bar di Sestu dove durante avrebbero rilevato la presenza dell’impianto di video sorveglianza, ritenuto evidentemente irregolare in questo contesto. Il tutto in base ad una norma in materia di lavoro. Con uno strumento del genere, l’imprenditore avrebbe insomma potuto controllare da casa o col proprio telefonino il lavoro dei propri collaboratori.

Queste sarebbero le accuse in questa singolare vicenda. Lo ha fatto, non l’ha fatto? Nulla è dato a sapere sui motivi che hanno indotto l’imprenditore a piazzare il sistema di video sorveglianza. Lo ha fatto per spiare davvero i dipendenti, o per altri motivi di sicurezza all’interno del locale? Sarà un giudice a decidere.

